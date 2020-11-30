Star yazarı: Katar’ın Türkiye’ye yakınlık duyan bir aile tarafından yönetiliyor olması önemli bir avantaj;  Türkiye’nin bunu dikkate alarak ilişki geliştirmesi gayet yerinde

Star gazetesi yazarı Halime Kökce, “Katar ile ilişkilerin tarihsel derinliği, Körfez ülkeleri arasında özellikle Suud ve BAE ile kıyaslandığında, o gün de bugün de, Türkiye’ye yakınlık duyan bir aile tarafından yönetiliyor olması önemli bir avantaj. Türkiye’nin bunu dikkate alarak ilişki geliştirmesi gayet yerinde ve anlaşılır bir tutum.” görüşünü savundu.

Kökce, son olarak CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Tank Palet Fabrikası'nın Katar'a satılmasına ilişkin olarak, "Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış" sözleriyle başlayan 'Katar' tartışmasına ilişkin yazdı.

Kökce, "Son 5-6 yıla baktığımızda, bir bakıma, Türkiye ile benzer baskılara maruz kalmış. İki ülke bu süreçte ekonomik ve siyasi anlamda birbirini desteklemiş. Katar 2,5 milyon nüfunu olan ve bizim Kütahya ilimiz büyüklüğünde bir ülke. Az nüfusu ve küçük yüzölçümüne rağmen tarihte de bugün de konumu itibariyle hep önemli olmuş. Üstelik artık petrol ve doğal gaz kaynakları itibariyle dünyanın en zengin, kişi bayına düşen gelir itibariyle de en müreffeh ülkelerinden. Adamların kendi ülkelerinde yatırım yapmaya ihtiyaçları yok. Başta İngiltere ve ABD olmak üzere dünyanın en zengin ülkelerinde de çok ciddi yatırımları var. Bunu, ekonomideki doğal gaz ve petrole bağımlılığı azaltmak adına bir strateji olarak benimsemişler." düşüncesini dile getirdi.

Kökce, "Türkiye ise gerek uzunca bir süredir uğradığı ekonomik baskılardan, gerekse Covid- 19 salgınının yol açtığı ekonomik küçülmeden muzdarip şekilde, yabancı yatırımcıya ihtiyaç duyuyor. Zaten muhalefet dahil herkesin ağzındaki sakız şu değil miydi? -Ekonomi kötü yönetiliyor! -Nerden belli? -Ülkenize yabancı yatırımcı gelmiyor, olan da kaçmaya bakıyor. Şimdi ise kapılarını açmış bekleyen onlarca ülke varken bize gelen Katar sermayesini aynı muhalefet, kürekle kovmaya çalışıyor. Yalan dolan ve manipülasyonla, 'Ülkeyi katar katar sattınız', gibi en ucuz en pespaye laflarla..." ifadesini kullandı.