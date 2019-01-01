Star yazarı: 'İslam dünyası'nın düştüğü hale bakar mısınız

Star gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve yazarı Nuh Albayrak, ABD’nin Suriye’den çekileceğini açıklaması ve Körfez ülkelerinin Şam büyükelçiliklerini yeniden açmasıyla bölgede Türkiye’nin karşısına ‘Esad ile Suudi Arabistan, BAE ve Mısır’ın sahnede olduğu ama gerisinde Amerika ve İsrail’in bulunduğu, batıdan da Rum ve Yunan yandaşlarının destek verdiği bir şer cephesi’ oluşabileceğini savundu.

“Şimdiye kadar ABD’nin yürüttüğü ‘Büyük İsrail’ projesini, bundan sonra ‘İslam Ülkesi’görünümündeki, Siyonizm uşakları yürütecek demektir” ifadesini kullanan Albayrak, “İslam dünyası’nın düştüğü hale bakar mısınız” diye sordu.

*Nuh Albayrak’ın köşe yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz.