Star yazarı: İnce'ye 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı' adaylığı teklif edilecek

Star yazarı Ahmet Kekeç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) adaylığını teklif edeceğini iddia etti.

İnce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e karşı yarıştığı seçimde, yüzde 30.79 oranında oy almıştı.

Kekeç, "Peki, siz kaç seçim kaybettiniz?" başlığıyla yayımlanan (28 Haziran 2018) yazısında, Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlıktan istifa etmeyeceğini söyledi.

"Muharrem İnce’yi 'arena'ya sürmesinin nedeni, kaybeden olmamaktı. 'Ben kaybedeceğime, İnce kaybetsin' diyordu. Böylece, genel başkanlık yarışındaki en ciddi rakibinden kurtulmuş olacaktı" diyen Kekeç, sözlerine şöyle devam etti:

"Rakibi kazanamasın diye Cumhurbaşkanlığı seçimine asılmadı, sadece HDP’nin barajı aşması için çalıştı. Hatta mezhep yakınlığını gözeterek belli bir seçmen kitlesini HDP’ye yönlendirdi. Mustafa Sarıgül’e kaybettirmişti. Muharrem İnce’ye de aynı tarifeyi uyguladı ama planı elinde patladı. Önümüzdeki günlere İnce’ye 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı' adaylığını teklif edecek... İnce kazanırsa, CHP kazanmış olacak. Kendisi de, böylece, müteakip seçime kadar genel başkanlık koltuğunda mahfuz kalacak. "