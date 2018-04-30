Star yazarı: Gül, şartlar olgunlaştığında tekrar hamle yapacaktır

Star yazarı Yakup Köse, 11. Cumhurbaşkanı abdullah Gül'ün cumartesi günü yaptığı basın açıklamasında aday olmayacağını açıklmasına ilişkin olarak, "Şartlar olgunlaştığında tekrar hamle yapacaktır" dedi.

Köse, gül'ün açıklamalarına dair, "“Türkiye’nin için hayati gördüğüm konularla ilgili görüşlerimi Sayın Cumhurbaşkanı’yla baş başa paylaşma fırsatım oldu.” diyen Gül’ün, kendisini dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı safta durması gerekmiyor muydu? Bu tavırla, gördüğü hataları düzeltmesi daha kolay olmayacak mıydı? Yoksa, Erdoğan’ın her alanda bağımsız Türkiye hamleleri karşıdan bakarken hata olarak mı gözüküyor!.." diye yazdı.

"Mezkûr konuşmasında, Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası aktif siyaseti bıraktığını söyleyen Gül düğünlere bile gitmediğini söylemiş" diyen Köse, "Cami önünde açıklama yapmama ‘duyarlılığı’ tadındaki bu sözlerine Gül bürosunda ne yaptığını, kimlerle niçin görüştüğünü eklememiş. Anlayacağımız şu, düğüne katılmak aktif siyaset yapmak oluyor ama Ayazağa Kasrı’nda büro kurup toplumun çeşitli kesimlerinden insanları çağırıp siyaset konuşmak, ileriye dönük projeler için yoklamalar yapmak aktif siyaset olmuyor!" yorumunda bulundu.