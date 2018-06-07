Star yazarı: Erdoğan'ı ince ince doğrayan AK Parti medyası...

Star yazarı Ahmet Kekeç, herhangi bir isim anmadan kuruluş aşamasında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na yakın bir yayın politikası izleyeceği öne sürülen Karar gazetesine tepki gösterdi.

Gazete için "Erdoğan'ı ince ince doğrayan AK Parti medyası" nitelemesi kullanan Kekeç, "Dışarıdan kendisine 'AK Parti medyası' dedirten ve bunu tavzih yoluna gitmeyen bu gazetenin kimi yazarları, Erdoğan’ın sözlerini 'mavra malzemesi' yapma konusunda neredeyse yarış halindeler" ifadesini kullandı.

Kekeç, sözlerine şöyle devam etti:

"Mesela, Erdoğan’ın 'dövizin yükselişi' konusundaki değerlendirmelerine sadece bu nazarla baktılar ve bol bol dalga geçtiler. Bekledim ki, Muharrem İnce’nin 'İncirlik üssündeki askerlerin tatillerini kendi ülkelerinde geçirmeleri haklarıdır' tornistanıyla ilgili bir çift söz söylesinler. Muharrem İnce’nin, böyle, 'mavra konusu' olabilecek anlarca demeci var. Karamollaoğlu derseniz, adam 'yürüyen' mavra öznesi. Meral Akşener ha keza... (Akşener, “S-400’ler sarayı korumak için alınıyor' demişti. Al sana evladiyelik mavra malzemesi. Muharrem İnce de, muhafazakârlığını anlatmak için, 'ben ahırdan inek çıkardım' demişti. Bu gazetenin türbanlı yazarı bunları ele alan onlarca ironik yazı yazamaz mıydı, yazılarını da 'hayırlara vesile olur inşallah' diye bağlayamaz mıydı?) Sadece Erdoğan’a çakıyorlar. Sadece Erdoğan’ı ve çevresini itibarsızlaştırıyorlar. Erdoğan’ı savunmaları, AK Parti siyasetine destek vermeleri gerekmiyor. Ki zaten savunmuyorlar ve Erdoğan’ın kaybetmesini 'hasretle' bekliyorlar. Bari 'kıyıcılıklarında' eşit davransınlar. Biraz da muhalif kesime baksınlar ve oradaki 'araz'ı görsünler. Çok şey mi ümit ediyoruz?"