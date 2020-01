Star yazarı: Erdoğan, Şaban Dişli konusunda ikna olmuş durumda; kimse karnından konuşmasın

Star yazarı Ersoy Dede, darbe girişimi sonrası tutuklanan Tümgeneral Mehmet Dişli'nin kardeşi, AKP Sakarya Milletvekili Şaban Dişli'nin Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine getirilmesine yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi. "Anlaşılıyor ki, Erdoğan, Şaban Dişli konusunda ikna olmuş durumda" diyen Dede, sözlerinin devamında "Bu saatten sonra bu görevlendirmeyle ilgili her söz, dolaylı olarak Erdoğan’ın yanlış bir karar verdiği anlamı taşır. O zaman kimse karnından konuşmasın" ifadesini kullandı.

Ersoy Dede'nin, "Erdoğan ikna olmuş demek ki" başlığıyla yayımlanan (1 Eylül 2017) yazısı şöyle:

Şaban Dişli’nin AK Parti Genel Merkez’de Ekonomiden sorumlu başdanışman olarak görevlendirilmesiyle başlayan tartışma büyüyecek gibi görünüyor.. Tartışmaya neden olan ana konu ise, Dişli’nin kardeşi, darbeci general Mehmet Dişli’nin 15 Temmuz’daki rolü.. Şaban Dişli’nin yeniden genel merkezde görev almasıyla birlikte AK Parti siyasetini yakından takip eden bazı çevreler, bu görevlendirmenin FETÖ ile mücadeleye zarar vereceğini iddia ediyor.. Oysa bilakis ben bu tasarrufun, özellikle ailesinin ilişkileri, bağlantıları nedeniyle kamuda, özel sektörde sistem dışına itilen pek çok mağdur için umut olduğunu düşünenlerdenim.. 15 Temmuz’dan bu yana ben de defalarca dile getirdim.. Mehmet Dişli bu kadar bu yapının göbeğindeyken, Şaban Dişli’ye de yakından bakılması gerektiğini ilk söyleyenlerden biriyim.. Üzerinden bir seneden fazla vakit geçti.. Her türlü tahkikat yapılmış, her yönden durum değerlendirilmiş olmalı.. Hâlâ daha Şaban Dişli, bizzat Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla AK Parti genel merkezde görev alıyorsa, kaygılarımız boşuna demektir.. Anlaşılıyor ki, Erdoğan, Şaban Dişli konusunda ikna olmuş durumda.. Bu saatten sonra bu görevlendirmeyle ilgili her söz, dolaylı olarak Erdoğan’ın yanlış bir karar verdiği anlamı taşır.. O zaman kimse karnından konuşmasın.. Ne söyleyecekse herkes açıkça söylesin.. Şaban Dişli’ye de yeni görevi hayırlı olsun..

Erdoğan’la 10 günde bir

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Le Point dergisine verdiği bir mülakatta, dünya liderleriyle sık sık görüşmeler yapmak durumunda olmasını, kastı aşan bir örnekle detaylandırmış.. “.. Erdoğan’la 10 günde bir konuşması gereken benim..” demiş.. Elbette Fransa medyasında biri Macron’un en son Erdoğan’ı neden aradığını soracaktır.. Ben söyleyeyim.. Üzerinde PKK’ya teslim edilecek silahlar listesi çıkan bir teröristin Fransa’ya iade edilmesi için aradı Erdoğan’ı.. Hem de iki kez üst üste.. Laup Jean Rene Bureau… “Terör örgütüne yardım ve yataklık”tan tutuklu.. Zaten haddini aşarak siyaset kurumunun yargı üzerinde baskı kurmasını teklif eden lüzumsuz aramalar Sayın Macron’un aramaları.. Bence bir daha aramazsa isabet olur.. Zira bir yararı da olmadığı gibi, gereksiz yere enerji kaybı..