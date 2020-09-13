Star yazarı Dede: 2022 Macron için ham hayalden öte bir şey değil, karşısına Erdoğan gibi baskın bir figürü hedef olarak alması bir taktik strateji

Star gazetesi yazarı Ersoy Dede, "2022 Macron için ham hayalden öte bir şey değil, karşısına Erdoğan gibi baskın bir figürü hedef olarak alması bir taktik strateji" görüşünü savundu.

Dede, "En başka ülkede uygulanan ekonomi politikaları ve bir de bunun üstüne pandeminin yol açtığı krizi yönetememesi, içeride karizmasını yerle bir etmiş durumda.. Şimdi halk desteğini önemli ölçüde kaybetti.." değerlendirmesinde bulundu.

Dede, "Dolayısıyla 2022 Macron için ham hayalden öte bir şey değil.. İşte tam da böyle bir ortamda karşısına Erdoğan gibi baskın bir figürü hedef olarak alması bir taktik strateji.. Kendisini Erdoğan karşıtlığıyla güçlü gösteriyor lider olarak Erdoğan’dan bahsedip kendi konumunu denkleştirmeye çalışıyor.. Daha açığı;'.. ben de Erdoğan gibi büyük adamım..' demeye getiriyor yani.." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın