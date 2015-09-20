Star yazarı: AKP listesi 7 Haziran'a göre daha isabetli, ama hâlâ seçmende karşılığı olmayan adaylar var...

22. Dönem AKP Milletvekili, Star gazetesi yazarı Resul Tosun, 7 Haziran seçiminde AKP'de "Toplumsal karşılığı olmayan kimi adayların elendiğini" belirterek, "Bununla birlikte listelerde hâlâ seçmen nezdinde karşılığı olmayan adaylar göze çarpıyor, ancak genel olarak bakıldığında 7 Haziran’a göre çok daha isabetli ve göz dolduran bir liste var seçmenin huzurunda" dedi.

Tosun'un Star'da "AK Parti listeleri ve bir siyasi intihar" başlığıyla (20 Eylül 2015) yayımlanan yazısı şöyle:

İktidar çoğunluğunu elde etme ihtimali bulunan tek parti AK Parti. Bu yüzden de 1 Kasım seçimlerinde gözler hiç şüphesiz AK Parti’nin üzerinde olacak. Sevenlerinin de nefret edenlerinin de, dostlarının da düşmanlarının da, destekçilerinin de muhaliflerinin de gözleri AK Parti’de.

7 Haziran’da gözler AK Parti ve HDP üzerindeydi.

7 Haziran’da baraj endişesi sebebiyle HDP de dikkat çekiyordu. Ancak artık baraj endişesi kalmadığı, iktidar çoğunluğunu yakalamak gibi bir ihtimal bulunmadığı ve de görebileceği en güçlü demokratik güce ve imkana kavuştuğunda hamisi PKK’nın, tarihinin en kanlı eylemlere imza atması sebebiyle HDP’nin elde edeceği sonuç artık önemsenmiyor.

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AK Parti 7 Haziran seçimlerinde ilk kez çok büyük oranda oy kaybına uğramıştı.

AK Parti’ye oy veren kimi seçmen nasıl olsa iktidar olur diyerek HDP ve MHP’ye oy verdi. AK Parti de aynı rehavetle bazı yanışlar yaptı. Kimi seçmen de bu yanlışlara tepki olarak ya sandığa gitmedi ya da başka bir partiye oy verdi.

AK Parti yine yüzde 41 gibi çok yüksek bir oy aldı ancak bir sene önce cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 52 oy alan bir partinin 11 puan kaybetmesi çok ciddi mesajlar içeriyordu.

Kongre ve açıklanan listeler AK Parti’nin bu mesajı aldığını gösteriyor.

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Bu sütunda 1 Kasım seçimlerini etkileyecek faktörler arasında AK Parti kongresini, listeleri, terör eylemlerini ve ekonomiyi zikretmiştik.

Kongreden çıkan MKYK, sonrasında oluşan MYK ve özellikle MYK’daki motor görevini üstlenen 5 mevkideki tercihler AK Parti’nin 7 haziran seçimlerinin mesajını iyi okuduğunu gösterdi.

Milletvekili aday listeleri de yine 7 haziran seçimlerinden gereken dersin alındığını gösterdi.

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Evvelki gün YSK’ya teslim edilen AK Parti’nin milletvekili aday listesi 7 Haziran listelerine göre seçmene daha yakın ve göz dolduran listeler olarak görünüyor.

Listelerdeki gerek yeni isimler gerekse üç dönemliklerden bazı önemli şahsiyetlerin tekrar aday gösterilmesi AK Parti’de bir toparlanma olduğu izlenimi bırakıyor.

Toplumsal karşılığı olmayan kimi adayların elendiği görülüyor. Bununla birlikte listelerde hâlâ seçmen nezdinde karşılığı olmayan adaylar göze çarpıyor, ancak genel olarak bakıldığında 7 Haziran’a göre çok daha isabetli ve göz dolduran bir liste var seçmenin huzurunda.

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Keşke Saadet’le de ittifak yapılabilseydi. 7 Haziran seçimleri BBP ile ittifaka rağmen SP’nin artık bir siyasi güç olmadığını gösterdi. Bunu idrak eden çok sayıda Saadet seçmeninin tepede ittifak olmazsa tabanda ittifak yapacağını ben yakinen biliyorum. SP yönetiminin ittifakı engelleyen aşırı taleplerinin bir nevi intihar olduğunu 1 Kasım seçimlerinde hep birlikte göreceğiz.

Tuğrul Türkeş’in yanı sıra Fatih Erbakan’ın ve Mustafa Kamalak’ın da AK Parti listelerinde yer alması gerektiğini ben bu sütunda yazdım.

Şimdi ne olacak? SP dünyanın masrafını yapacak, Saadet seçmeni kardeşlerimiz yine koşturacaklar ve ortaya bir siyasi sonuç çıkmayacak. Yazık değil mi?

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Mesele AK Parti değil.

Mesele dünya Müslümanlarının ve mazlumlarının umut olarak gördükleri Türkiye’dir.

Bakın sadece mülteci konusunda bile Türkiye dünyaya ders verecek güçte olduğunu gösterdi.

Türkiye’yi bu güce kavuşturan AK Parti iktidarları oldu.

AK Parti iktidarından rahatsız olanlar ortada. Batı, İsrail, İran. Merkel, Netanyahu, Sisi ve Esed.

Mesel AK Parti değil mesele güçlü ya da zayıf Türkiye.