Star yazarı: 15 Temmuz'dan önce söylentisi gelmişti, inşallah şimdiki söylentiler yeni darbeyle sonuçlanmaz!

Star gazetesi yazarı Lütfi Oflaz, ABD eski Başkanı George W. Bush’un danışmanı Michael Rubin'in 15 Temmuz darbe girişiminden dört ay önce Türkiye’de darbe olabileceğini söylediğini belirterek "15 Temmuz'dan önce söylentisi gelmişti, inşallah şimdiki söylentiler yeni darbeyle sonuçlanmaz" dedi. "Yeni bir askeri darbe girişimi olmasa bile, ülkemize çok ağır darbelerin vurulacağı açıktır." diye Oflaz "Türkiye ucu açık bir süre terörün çok ağır darbeleriyle vurulacaktır.Bunun yanı sıra ekonomik depremlerle sarsılacaktır.Türkiye’yi teslim almak için ne mümkünse yapılacaktır.Elden gelen arda konulmayacaktır." diye yazdı.

Oflaz'ın Star gazetesinde yayımlanan yazısı şöyle:

Darbenin önce söylentisi geliyor.

Ardından da kendisi geliyor.

Nitekim 15 Temmuz darbesinden önce de söylentisi gelmişti.

Örneğin ABD eski Başkanı George W. Bush’un danışmanı Michael Rubin, 15 Temmuz darbesinden dört ay önce Türkiye’de darbe olabileceğini söylemişti.

Onun gibi bazı Pentagon, CIA sözcüleri de buna benzer şeyler söylemişlerdi.

ABD medyasında da Türkiye’de darbe olabileceğini söyleyen, hatta darbe olmasını isteyen yazılar, yorumlar arz-ı endam etmişti.

Bu tip yazılar, yorumlar sadece ABD medyasında mı arz-ı endam etmişti?

Bizim medyada da bu tip yazılar, yorumlar yer almıştı.

Mesela medyamızda “Tayyip Erdoğan’ın sonu Adnan Menderes gibi olacak” diyen yazılar, yorumlar çıkmıştı.

Mesela medyamızda “Tayyip Erdoğan demokrasi dışı yollarla da olsa mutlaka indirilmeli” diyen yazılar, yorumlar çıkmıştı.

Mesela medyamızda “Darbe olursa demokrasiye daha hızlı geçilir” diyen yazılar, yorumlar çıkmıştı.

Mesela medyamızda “Demokrasiye ancak çok acılı bir alt üst oluşla geçilir” diyen yazılar, yorumlar çıkmıştı.

Medyamızda bunlara benzer daha başka yazılar, yorumlar da çıkmıştı.

Ne var ki medyamızda bu tip yazılar, yorumlar çıktı diye darbe gelmedi.

Bizim yazarların, yorumcularınki nihayet bir temenniydi.

Ancak belli ki Michael Rubin gibi ABD Başkanı’na, Pentagon’a, CIA’e danışmanlık yapanlar, 15 Temmuz darbesinden önce darbeden haberdardı.

Bunlar yazılarını, yorumlarını aldıkları bir habere dayandırmaktaydı.

İşte bunların başta gelenlerinden olan Michael Rubin, bakın yine ne diyor?

Türkiye’de ordunun yönetime el koyabileceğini söylüyor.

Ve hatta bununla da yetinmiyor.

Yeni darbenin Tayyip Erdoğan’ın hayatına mal olabileceğini de belirtiyor.

Türkiye’de ordunun yönetime el koyabileceğini, yeni bir darbe olabileceğini sadece o mu söylüyor?

Hani ABD eski Başkan Yardımcısı Dick Cheney’in Ulusal Güvenlik Danışmanı John Hannah, 15 Temmuz darbesi öncesinde “Türkiye’de askeri darbe ihtimali kuvvetli” demişti ya; işte şimdi onun gibiler yine Türkiye’de askeri darbe ihtimalinden söz ediyor.

ABD’deki bazı yayın organlarında da Türkiye’de askeri darbe olasılığından söz eden yorumlar çıkıyor.

Sadece ABD’de değil bizde de bu görüşler dile getiriliyor.

Bakın Balyoz darbe davasında yargılanan Hava Kuvvetleri Komutanlığı eski Başsavcısı Albay Ahmet Zeki Üçok da “Bu gidişle ordu yönetime el koyabilir” şeklinde konuşuyor.

İnsan bütün bunlara bakınca ister istemez, “15 Temmuz darbesinden önce söylentisi gelmişti; inşallah şimdiki söylentiler yeni bir darbeyle sonuçlanmaz” demeden yapamıyor.

Yeni bir askeri darbe girişimi olmasa bile, ülkemize çok ağır darbelerin vurulacağı açıktır.

Türkiye ucu açık bir süre terörün çok ağır darbeleriyle vurulacaktır.

Bunun yanı sıra ekonomik depremlerle sarsılacaktır.

Türkiye’yi teslim almak için ne mümkünse yapılacaktır.

Elden gelen arda konulmayacaktır.

Onun içindir ki herkes “Türkiye elden gidiyor” bilincinde olmalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti şu anda tehlike anında ilk kurtarılacak durumundadır!

Zıtlaşmanın, dediğim dedikçiliğin ne yeri ne de zamanıdır.

İktidarıyla muhalefetiyle herkes buna göre davranmalı, kavga etmeyi bırakmalıdır.