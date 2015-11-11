Star Yayın Yönetmeni: Erdoğan başkan olacak

Star Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, 1 Kasım seçimleri sonrası tekrar gündeme gelen Başkanlık sistemi ile ilgili olarak, “Recep Tayyip Erdoğan ‘başkan’ olacak” dedi.

“Vesayet odaklarının nice entrikalarına rağmen, “Muhtar bile olamayacak” dedikleri adam 11 yıldır ülkeyi yönetiyordu” diyen Albayrak “Şimdi de genişletilmiş koro, “Seni başkan seçtirmeyeceğiz” nakaratıyla, “Bu bahis ebediyen kapatıldı”dan, “Kişiye göre rejim değişmez”e kadar uzanan şarkılar söylüyor” ifadelerini kullandı.

Nuh Albayrak’ın Star’da “Erdoğan başkan olacak mı? İşte cevap...” başlığıyla yayımlanan (11 Kasım 2015) yazısı şöyle:

Kendi kanalımız diye söylemiyorum 24 TV çok güzel bir klip hazırlamış. Aslında bir belgesel. Hatta ‘sel’i de sallayın; bir belge...

Yayın Yönetmenimiz Murat Çiçek ve değerli Haber Koordinatörümüz Ömer Özkök (taklitlerinden sakınınız:) hazırlamışlar.

Çok hoşuma gitti, birkaç defa izledim. Hızımı alamadım; “Yazı konusu yapayım” dedim.

Yalnız lütfen yazıma, ‘günü kurtarmak için yapılan ucuz bir PR’ muamelesi yapmayın... Sonucunu herkesin merak ettiği bir konuya, ilmî yöntemlerle son noktayı koyuyorum.

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22 Nisan 1998 tarihli Hürriyet, “Tayyip’e şok ceza” manşetiyle çıkmıştı. Ama o sayfanın editörü, o manşetin altına yazdığı ‘sıradan’ bir üst başlığın, o manşetten daha meşhur olacağını biliyor muydu bilmem...

Veya o ‘objektif’(!) gazetenin yayın yönetmeni, bu küçücük dişi başlığın bir kâbus gibi yıllarca peşini bırakmayacağını...

Bazen böyle olur; bir muhalif yel eser, biriktirdiğiniz ne varsa alır götürür...

Hakim ‘10 ay’ dedi, onlar ‘müebbet...’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde 6 Aralık 1997’de Siirt’te bir şiir okuduğu için hakim Hidayet Otçu 10 ay ceza vermişti ama Hürriyet siyaseten müebbete mahkum etmişti:

“Muhtar bile olamaz...”

Evet gerçekten ‘muhtar’ olamadı ama onların ‘bitiş’ olarak gördüğü Pınarhisar Kapalı Cezaevi sayın Erdoğan için ‘kutlu’ bir başlangıç oldu...

Kendisinin “Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır...” dediği de bu olsa gerek...

Nitekim Başbakan Erdoğan 14 Mart 2003’te 59. Hükümeti’ni, 29 Ağustos 2007’de 60. Hükümeti’ni ve 6 Temmuz 2011’de ise 61. Hükümet’ini kurdu...

Elbette bu tarihi süreç bizim burada yazdığımız kadar kolay olmadı. Vesayet odaklarının nice entrikalarına rağmen, “Muhtar bile olamayacak” dedikleri adam 11 yıldır ülkeyi yönetiyordu.

Ve o cepheyi şimdi de “Ya cumhurbaşkanı da olmaya kalkarsa” korkusu sarmıştı...

Aslında bu kabusu 2007’de de yaşamışlardı.

Nitekim o dönemin CHP lideri Deniz Baykal 3 Nisan 2007 Salı günü Grup kürsüsünden sıraladığı tehditlerini “Sakın ha... Cumhurbaşkanı adayı olma. Bu tavsiyem kulağına küpe olsun...” diye bitirmişti...

Neyse ki 24 Nisan 2007 tarihinde “Cumhurbaşkanı adayımız Abdullah Gül kardeşimdir” ifadesiyle hepsi rahat bir nefes almıştı!..

Ama işte bir adaylık dönemi daha gelip çatmıştı...

Ve korktukları başlarına geldi, 1 Temmuz 2014 günü Erdoğan cumhurbaşkanı adayı oldu.

Aynı koro yine aynı şarkıya çoktan başlamıştı bile...

Hatta tehlikeyi (!) bertaraf etmek için “Aman Erdoğan olmasın da kim olursa olsun” diyen AK Parti dışındaki bütün partiler bir ‘çatı’ altında toplanmış, adını bile bilmedikleri bir adayı da o çatının tepesine oturtmuşlardı...

Muhalefet liderleri, “Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olamayacağını” birbirlerinden ilginç yöntemlerle anlatıyorlardı.

Hatta sayın Bahçeli, 8 Nisan 2014 Salı günkü grup konuşmasında “Tekeden süt sağılmaz, balda tuz bulunmaz, suda ateş yanmaz, Recep Tayyip Erdoğan’dan da Cumhurbaşkanı olmaz...” diyordu...

Bu kadar ‘kesin’ konuştuğuna göre demek ki bir bildiği vardı!

Ve 10 Ağustos...

Sayın Erdoğan vekillerin ‘salt’ çoğunluğu ile değil, milletin bizzat katılımıyla ilk turda cumhurbaşkanı seçilmişti...

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Şimdi de genişletilmiş koro, “Seni başkan seçtirmeyeceğiz” nakaratıyla, “Bu bahis ebediyen kapatıldı”dan, “Kişiye göre rejim değişmez”e kadar uzanan şarkılar söylüyor...

Sonuç...

Ana hatlarıyla arz ettiğim 17.5 yıllık sürede yaşananlardan aldığım ‘yetki’yle ilan ediyorum...

Recep Tayyip Erdoğan ‘başkan’ olacak...