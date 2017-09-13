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Dünya

Star Wars'un yeni filminin yönetmeni J. J. Abrams

Abrams, serinin son filmini yönetecek

13 Eylül 2017 16:12

Lucas Film, 9'ncu ve son Star Wars filminin yönetmeninin J.J. Abrams olacağını duyurdu.

LucasFilm'in Star Wars serisinin 8. filmini yönetmesi düşünülen Colin Trevorrow'la geçen hafta yollarını ayırmasının ardından yeni yönetmenin, serinin 7. filmi olan 'Star Wars: Güç Uyanıyor' filminin de yönetmeni olan J. J. Abrams olacağı öğrenildi.

Star Wars'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, yapımcı şirket Lucasfilm'in Başkanı Kathleen Kennedy'nin görüşleri de yer aldı:

"J.J, 'Güç Uyanıyor' filmiyle umduğumuz her şeyi başarmıştı. Şimdi üçlemeyi bitirmek için geri gelmesine heyecan duyuyorum." 

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j j AbramsStar Warsyönetmen

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