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Dünya

Star Wars'un lazer silahları gerçek oluyor

Star Wars ve Uzay Yolu gibi bilimkurgu filmlerindeki lazer silahları, yakında gerçeğe dönüşecek

03 Aralık 2008 02:00

Star Wars ve Uzay Yolu gibi bilimkurgu filmlerindeki lazer silahları, yakında gerçeğe dönüşecek.

Amerikan ordusu, Boeing 747 uçağına yerleştirilen lazer silah sistemi "Airborne Laser"in (ABL) ilk ateşleme denemelerini başarıyla gerçekleştirdi. Boeing Füze Savunma Sistemi tarafından geliştirilen ve uçağın burnuna yerleştirilen lazer silahı yerden hedefine doğru başarılı bir şekilde ateşlendi.

Lazer silah sisteminin havada balistik füzeyi vurmayı amaçlayan testlerinin gelecek yıl içinde yapılması öngörülüyor.

Saatte 1 milyar km hızla vurdu

Amerikan Füze Savunma Kurumu tarafından California'daki Edwards Hava Üssü'nde yapılan son yer denemelerinde, lazer ışını demeti uçaktan hedefine saatte bir milyar km hızla hedefini vurdu.

1,6 milyar dolar tutarındaki projede Amerikan Northrop Grumman Space Technology şirketince geliştirilen yüksek enerjili "kimyasal oksijen-iyodin lazeri" Boeing 747 jumbo jetin burnuna yerleştirilen yaklaşık 6 ton ağırlığındaki taretten ateşlendi.

Şimdiye kadar göz ameliyatlarında ya da kara tahtada istenilen bir şeyi göstermek için kullanılan lazer, bundan böyle güçlü bir silah haline dönüştürülerek, balistik füze tehdidini ortadan kaldırmayı amaçlanıyor.

Projeye göre, keşif uydusundan yerden havaya balistik füze fırlatıldığı bilgisini alan ABL ile donatılmış uçak, önce füzenin menzilini saptamak, ardından da füzenin özelliğini ve boyutlarını belirleyebilmek için birer zayıf lazer ışını gönderiyor.

Bundan sonra uçağın içinde 6 adet minibüs büyüklüğündeki modülün sağladığı yüksek güçlü lazer demetiyle balistik füze 2-3 saniye içinde havada imha ediliyor.

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