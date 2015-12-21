Star Wars’un dublörü Olivia Jackson’ın kolu kesilecek

Star Wars (Yıldız Savaşları) serisinin son filmi ‘Force Awakens’ın (Güç Uyanıyor) zorlu aksiyon sahnelerinde de kamere karşısına geçen İngiliz dublör Olivia Jackson, önümüzdeki günlerde kolunun kesileceğini açıkladı.

Jackson, Eylül ayında ‘Resident Evil: The Final Chapter’ (Ölümcül Deney) adlı filmin kovalamaca sahnesinin çekimleri esnasında kullandığı motosikletle demir bir kamera aksamına çarpmış ve iki hafta komada kalmıştı.

Sağlık durumuyla ilgili İngiliz The Sun gazetesine konuşan Jackson, kaza ertesinde bir kolunun felç olduğunu ve önümüzdeki günlerde kesileceğini, ayrıca yüzünde de asla iyileşmeyecek yara izlerinin bulunduğunu söyledi. Jackson, “Elbette eski yüzüme sahip olmayı çok isterdim ama yaşadığım için şükrediyorum” dedi.

Star Wars serisinin son filmindeki zorlu sahnelerde Brit Daisy Ridley’in yerine kamera karşısına geçen Jackson, ‘Guardians of the Galaxy’ filminde Karen Gilligan, ‘Mortdecai’ filminde Gwyneth Paltrow ve ‘Mad Max: Fury Road’ filminde Rosie Huntington-Whiteley ve Charlize Theron için dublörlük yapmıştı.