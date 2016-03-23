Star ve Akit'ten ortak manşet: Beslediği yılan Belçika'yı soktu!

İktidara yakın yayın politikası ile bilinen Star ve Yeni Akit gazeteleri, dün Belçika'nın başkenti Brüksel'deki terör saldırılarını "Beslediği yılan Belçika'yı soktu" manşetleriyle bugünkü birinci sayfalarına taşıdı.

Star, 34 kişinin hayatını kaybettiği, 200'ün üzerinde de yaralının olduğu Brüksel Havalimanı ve Maelbeek metrosundaki üç terör saldırısıyla ilgili haberinde "Kırmızı bültenle aranan teröristleri iade etmeyip, PKK’nın açtığı terör çadırını polisle koruyan Belçika, dün art arda patlayan bombalarla sarsıldı" ifadelerine yer verdi. Haberde, "Daha önce PKK çadırına izin veren ve teröristlere sahip çıkan Belçika yönetimi, 'terörle mücadelede ciddiyetsiz' diye eleştirilerin odağındaydı" dendi.

Akit'in bugünkü birinci sayfasında "Besledikleri yılan onları da soktu" manşetten verilen haberde de, "Terör örgütlerine karşı ikiyüzlü tavır sergileyen Belçika, beslediği yılan tarafından sokuldu" ifadeleri kullanıldı.

Star ve Akit'in bugünkü birinci sayfaları şöyle: