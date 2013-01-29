Star ve Akit'in hedef gösterdiği gazeteciler suç duyurusunda bulundu

Star ve Akit gazetelerinde dün yayınlanan "Sınır Tanımayanların Türkiye kılavuzu bir terör hükümlüsü" ve "Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü MLKP’ye para desteği veriyor" başlıklı haberlerde "MLKP üyesi" oldukları iddia edilerek hedef gösterilen gazeteciler, bu gazeteler ve haberleri hazırlayan muhabirler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Söz konusu haberlerde, uluslar arası basın örgütleri CPJ (Gazetecileri Koruma Komitesi) ile RSF’nin (Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü) MLKP tarafından yönlendirildiği iddia edilmiş, buna “kanıt” olarak da iki örgütün “MLKP’li 4 gazeteci” ile görüştüğü, hatta bu gazetecilere maaş ödediği öne sürülmüştü.

Haberde isimleri geçen ETHA Editörü ve Fırat Haber Ajansı muhabiri Arzu Demir, Özgür Radyo Genel Yayın Koordinatörü Nadiye Gürbüz ile Atılım Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Sedat Şenoğlu, bugün İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde bir basın açıklaması yaptı. Gazeteciler adına açıklamayı okuyan Arzu Demir, "Biz 3 gazeteci, CPJ ve RSF adına kimse ile görüşmedik, maaş da almıyoruz. Ayrıca her iki örgüt de uluslararası meslek örgütüdür. Gazetecilerin meslek örgütleri ile görüşmeleri suç değildir” dedi.

“Bundan sonra başımıza gelebilecek polisiye operasyonun ve komplonun sorumlularından biri de hükümet medyası olacaktır” diyen Demir, sosyalist gazeteciler olarak gerçekleri yazmaya içeride ve dışarıda devam edeceklerini duyurdu. Demir, “Hükümet ve hükümet medyası, bu kez bizim üzerimizden tutuklu gazeteciler gerçeğinin üzerini kapatmaya çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz. Tutuklu meslektaşlarımızın seslerini duyurmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Bu işin peşini bırakmayacaklarını söyleyen Demir, Türkiye’de ve uluslararası alanda girişimde bulunduklarını, bulunmaya devam edeceklerini de aktardı.

Açıklamaya, Tutuklu Gazetecilerle Dayanışma Platformu’nun (TGDP) sürgündeki temsilcisi Necati Abay’ın avukatı Gülizar Tuncer ile Abay’ın eşi Leyla Abay da katıldı. Gazeteciler, açıklamanın ardından adliyeye geçerek, haberlerde imzası bulunan Zafer Kütük ve Yener Dönmez adlı kişiler ile Star ve Akit gazeteleri hakkında suç duyurusunda bulundu.