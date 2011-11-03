Star TV resmen Doğuş Yayın Grubu'nda

T24 - Türkiye’nin ilk özel televizyon kanalı Star TV’yi bünyesinde barındıran Işıl Televizyon Yayıncılık artık Doğuş Yayın Grubu çatısı altında. Rekabet Kurulu’nun onayının ardından imzalar atıldı ve Star TV, resmen Doğuş Yayın Grubu’nun oldu.



İstanbul’da bulunan Doğan Holding merkezinde düzenlenen törende Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Süleyman Sözen ile Doğan Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yahya Üzdiyen satışla ilgili son imzaları attı.



Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Süleyman Sözen, imza törenin ardından yaptığı kısa konuşmada "Star TV’nin grup bünyesine katılmasıyla Doğuş Yayın Grubu daha da güç kazandı. Bu alım satımın hem Doğan Grubu’na hem de Doğuş Grubu’na hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.



Doğan Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yahya Üzdiyen ise "Türkiye’nin yüz akı sayılabilecek ve iyi işlettiğimizi düşündüğümüz bir kanalı, sevdiğimiz, dostumuz bir gruba satmış olmanın mutluluğu içindeyiz. İnşaallah onlara da hayırlı olur" diye konuştu.



Doğuş Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Baş Hukuk Müşaviri Ahmet Kurutluoğlu, Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurul Başkanı Erman Yerdelen, Doğuş Yayın Grubu Genel Müdürü Cem Aydın, Doğan TV Holding CEO’su İrfan Şahin, Doğan Holding CFO’su Erdem Seçkin ve Doğuş Yayın Grubu CFO’su Ahmet İren de imza töreninde hazır bulundu.



Son dönemin medyadaki en büyük anlaşması ile bünyesinde Star TV'ye ait tüm hakları, yayın lisans ve ruhsatlarını, marka (Star TV, Eurostar vb.) ve isim hakları ile internet sitesi alan adlarını vb. barındıran Işıl Televizyon Yayıncılık A.Ş. tamamı Doğuş Yayın Grubu’na geçmiş oldu.





Maslak'a taşınacak



Star TV, satışın ardından Doğuş Yayın Grubu’nun Maslak’taki yeni binasına taşınacak. Bu teknoloji üssü binada Star için hazırlanan stüdyoları kullanacak. Aylar öncesinden heyecan yaratan yeni dizi ve programlar da bu yeni dönemde tek tek Star TV’de ekrana gelmeye başlayacak.





Asıl değişim 2012 Eylül'de



Star’daki değişim kademeli olarak gerçekleşecek ve Ocak ayında ilk işaretleri görülecek. Büyük fark ise 2012 Eylül ayında izlenebilecek.





