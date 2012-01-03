Star TV reklamı sardı her yanı



Çağnur Öztürk - T24



Star TV, Doğuş Yayın Grubu'na geçtikten sonra dikkat çekmeye devam ediyor. Hatta 2012’ye en çok konuşulan olarak başladı ve böyle de devam edecek gibi görünüyor.



Star TV, logosunu ne kadar beğenmediysem Kenan Doğulu’nun Şans Meleğim şarkısını kanala uyarlanmış halini ve tanıtım filmini çok beğendim. İnsanın aklına takılıyor ve eşlik etmeye başlıyorsunuz, zihne kazınan türden…



Yılbaşı gecesi de bu şarkı eşliğinde sokak dansçıları Nişantaşı sokaklarında dans etmişti.



En ilginci ise TRT’de, Star’ın 2012 model tanıtım filmi yayınlanıyor. 31 Aralık günü Sabah Gazetesi’nin en arka sayfasında baştan aşağı Star’ın yılbaşı ekranı ilanı bulunuyordu. Yılbaşı gecesinin Star’ı- sınırsız şarkı, sınırsız kahkaha…Yılbaşında Star’da sloganıyla birlikte.



Ertesi gün 1 Ocak 2012 yine Sabah Gazetesi’nin Sabah Pazar ekinin arka sayfası Star’ın yeni program ve dizileriyle donanmış. Bu kez slogan; Bu Star’dan gözlerinizi alamayacaksınız!



1 Ocak 2012 Hürriyet’in sürmanşetinin üstünde 2012’nin Star’ı sloganı yer alıyor. Gazetenin 5. sayfasında ise yeni logo tam sayfa yer alıyor.



Slogan; Rengiyle, sesiyle, neşesiyle, hikayeleriyle gözlerinizi alamayacağınız bir Star var karşınızda. İşin güzel tarafı, bu sadece başlangıç! İddiamız, heyecanımız, coşkumuz bundandır. İyi seyirler!



Aynı reklam aynı gün Habertürk Gazetesi’nin arka sayfasında da yer aldı.



Özetle, Star TV reklam faaliyetleri almış başını gidiyor, şimdiye kadar görülmemiş bir şekilde hem de, birden fazla slogan birden fazla afiş ve daha fazlasıyla, başarılı mı? Evet kesinlikle.



Melek Baykal’ın programı Melek ise tamamdır, içerik olarak da dopdolu ve zaten Melek Baykal da kadın izleyici kitlesine yakın, onların samimi bulduğu biri. Dekoru ise daha önce ekranlarımızdaki hiçbir dekora benzemiyor, dünya standartlarında olmuş.





Sadece çok fazla alkış efekti ve müzik duymak beni yordu



Logoya gelince; her şeyi geçtim en büyük sorun görüntünün üzerinde kayboluyor kesinlikle belirginleştirilmeli yazmıştım, boş olan yıldızın içi beyaz olarak doldurulmuş ve daha iyi olmuş. Beyazdan ince bir çerçeve de yapılsa tıpkı CNBC-e logosunda olduğu gibi tam belirgin olacak gibi geliyor.





Kelime Oyunu geri döndü



Rekabetin çok güzel yaşandığı, aynı zamanda izlerken sizi zorlayan, bilmediğiniz kelimeleri öğreten, Türk Dil Kurumu’ndan ödüllü yarışma programı Kelime Oyunu’na bayılıyordum.



Ancak Bloomberg HT yeni sezonda bir değişiklik yapmak istedi, yine İhsan Varol’un olduğu başka bir yarışma formatı denedi ama izleyici bu yeni formatı sevmedi, ısınamadı ve ekranların en sevdiğim sunucularından İhsan Varol Kelime Oyunu ile geri döndü, hoş geldi.

Dizi bombardımanından bıktınız mı? Maaile oturun izleyin.







