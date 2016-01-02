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Star: Türkmenler ağlarken Hatay tepindi!

Hadise, yılbaşında Hatay'da konser vermişti

02 Ocak 2016 13:00

Star gazetesi, Hadise'nin yılbaşı konserini organize eden Hatay Belediyesi'ni eleştirdi. Star'ın "Türkmenler ağlarken Hatay tepindi" başlıklı haberinde "Türkiye 2016’ya, Üstad Necip Fazıl’ın ‘Canım İstanbul’undaki ‘Beyoğlu tepinirken ağlar Karacaahmet’ mısrasını hatırlatan bir tabloyla girdi. TSK şehitlere saygı için yılbaşı kutlamalarını iptal ederken CHP’li Hatay Belediyesi 1 milyon lira harcayıp şarkıcı Hadise ile yeni yıl konseri düzenledi" dendi.

Star'ın bugünkü (2 Ocak 2016) nüshasında yayımlanan haber şöyle:

Sınırın hemen yanı başında her gün insanlar açlık ve savaştan ölürken Hatay Belediyesi, halkın parasıyla Hadise’yi sahneye çıkardı.

Türkiye 2016’ya, Üstad Necip Fazıl’ın ‘Canım İstanbul’undaki ‘Beyoğlu tepinirken ağlar Karacaahmet’ mısrasını hatırlatan bir tabloyla girdi. TSK şehitlere saygı için yılbaşı kutlamalarını iptal ederken CHP’li Hatay Belediyesi 1 milyon lira harcayıp şarkıcı Hadise ile yeni yıl konseri düzenledi. Sınırın hemen yanı başında her gün yüzlerce Suriyeli açlıktan ve savaştan ölürken Hatay Belediyesi’nin yılbaşı eğlencesine fakir halkın parasını dökmesi büyük tepki topladı.

20 BİN EURO’YA UÇAK

İstanbul’daki CHP’li Beşiktaş Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yılbaşı eğlenceleri de Hatay’ı aratmadı. Hadise’nin yeni yıl için Azerbaycan’da planladığı konser yaşanan ekonomik kriz nedeniyle iptal olmuş daha sonra Hatay Belediyesi ile anlaşmıştı. Ünlü şarkıcının bu konsere 20 bin Euro’ya kiraladığı özel uçakla gidip gelmesi de dikkat çekti. 

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