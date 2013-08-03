Star Trek'in Klingone savaşçısı hayatını kaybetti

Bilim - Kurgu dizisi Star Trek serîsinde Klang isimli Klingone savaşçısını canlandıran 91 yaşındaki ünlü aktör Michael Ansara geçtiğimiz Çarşamba günü Kaliforniya'daki evinde hayatını kaybetti.



Star Trek dışında, Kırık Ok (1956), Texas Nehrin Karşısında(1966), Manitu (1978) gibi film ve dizilerle de adını duyuran oyuncu, Alain Delon, Dean Martin gibi Amerikan Film tarihinin en ünlü oyuncularıyla çalışma şansı elde etmişti.



1922 yılında Suriye'de bir köyde doğan Ansara, 2 yaşındayken ailesiyle Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) göç etti. Michael Ansara, 10 yaşındayken ABD'nin Kaliforniya eyaletine taşındı ve film sektörüyle tanıştı. Sonrasında Los Angeles Şehir Üniversitesi Tıp Fakültesine giren Ansara, kısa süre sonra, Tıp fakültesini bıraktı, Drama ve oyunculuk bölümüne geçiş yaptı.



Mezuniyetinin ardından, ilk büyük çıkışını Kırık Ok dizisnde bir kızılderili rolüyle yaptı. Bunun dönemin meşhur aktörü John Wayne tarafından keşfedilmesi üzerine çeşitli John Wayne ve Western filmlerinde oynayarak ün kazanan Ansara, Hollywood'da ismini duyurdu.

