Star Trek yıldızı William Shatner'ın uzay yolculuğu bugün gerçekleşecek; uzaya giden en yaşlı kişi olacak

Star Trek dizisinde Kaptan Kirk karakterini canlandıran William Shatner, bugün Jeff Bezos'un kurduğu Blue Origin ile uzaya fırlatılacak. 90 yaşındaki Shatner, uzaya giden en yaşlı kişi olacak.

The Guardian'da eyr alan habere göre, Star Trek yıldızı Shatner'ın da yer alacağı yolculuk bugün ABD'nin Texas eyaletinden başlayacak.

Jeff Bezos, erkek kardeşi ve iki yolcunun da yer aldığı sivil uzay yolculuğu Blue Origin'le temmuz ayında da yapılmıştı.

Yapacağı yolculukla ilgili hislerini gazetecilerle paylaşan Shatner, yaşayacağı en zor şeyin koltuğuna yerleşmek olacağını tahmin etti.

Shatner ve üç yolcunun da yer alacağı yolculuk ismini uzaydaki ilk ABD'li Alan Shepard'dan alan kapsülle yapılacak.