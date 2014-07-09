Star: TEOG, paralel yapı tarafından sabote edildi

Star gazetesinde yer alan bir haberde, 4 sorunun iptal edildiği TEOG sınavının, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “paralel yapı” dediği Gülen cemaati tarafından sabote edildiği öne sürüldü.

Star gazetesinin haberinde, “TEOG'da sabotaj girişimleri 28-29 Kasım 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen sınavdan iki hafta önce başladı. Öğrenci ve velileri sınavlarda yaşatılacak endişelerle kaos oluşturmayı amaçlayan paralel yapı ilk olarak medya gücünü kullandı” denildi.

Haberde, “14 Kasım 2013 Perşembe günü Zaman Gazetesi merkezi sınavları kötüleyen "Eğitime Büyük Darbe" manşetiyle çıktı. Bu girişim geri adım arttırmayınca aralıklarla ‘sınavda soruların çalınacağı’, ‘öğretmenlerin topluca rapor alacağı ve sınavlarda gözetmen sıkıntısı yaşanacağı’ iddiaları gündeme getirildi. Ancak alınan tedbirlerle bu iddiaların hiçbiri gerçeğe dönüşmedi” ifadelerine yer verildi.

Star gazetesinin bugünkü (9 Temmuz 2014) nüshasında yayımlanan, “TEOG’a paralel sabotaj” başlıklı haber şöyle:

‘TEOG’a paralel sabotaj’

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı, son olarak Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin 4 sorunun iptalini onamasıyla gündeme geldi. Öğrenciler bir kez daha endişeye kapıldı. Ancak Bakanlık öğrencilerin bu süreçten etkilenmemesi için mahkemeye itiraz etmeme kararı alarak puanları yeniden hesapladı ve gerek öğrencileri gerekse velileri rahatlattı. Sınavlara yönelik paralel örgütün sabotajını Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, önceki akşam katıldığı Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen iftar programı öncesi gazetecilere anlattı. Bakan Avcı, çocukların yaz tatilini zehir etmemek için mahkeme kararına itiraz haklarından feragat ettiklerini belirterek "Seviye belirleme sınavının (SBS) yürütmesinin durdurulması istemiyle daha önce açılan davada, mahkeme 6 ay sonra karar verdi. Benzer bir gecikmenin olması halinde çocuklarımızın ve velilerimizin mağdur olacağını hesaba katarak iptal edilen sorular olmaksızın kılavuzun 11. maddesinde belirtildiği gibi, diğer sorular üzerinden değerlendirmelerimizi yaptık, bugün de açıkladık. Böylece çocuklarımızın ve velilerimizin herhangi şekilde endişeye kapılmasına mahal olmadığını göstermiş olduk. Hayırlı olsun, çocuklarımıza başarılar, velilerimize iyilikler diliyorum" dedi.

‘Bütün girişimlere hazırlıklıyız’

Özellikle bir yıldan beri ÖSYM'nin işlemleriyle ilgili birtakım girişimler olduğunu vurgulayan Bakan Avcı; "Biz bütün bu girişimlere hazırlıklıyız. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da. Biliyorsunuz bu merkezi ortak sınavlar yapılmadan önce de SBS bir oturumda ve belli merkezlerde yapılıyordu. Oysa biz ilçelere varıncaya kadar bütün okullarımızda bu sınavları çocukların kendi sınıflarında yaptık. O zaman da bunların başarılamayacağı, soruların çalınacağı, kopya olaylarının yaşanacağı, sınav kağıtlarının merkezlere, sınıflara zamanında ulaştırılamayacağı, ulaşsa bile cevapların merkeze ulaşmasında sorunlar yaşanacağı gibi pek çok söylenti ve girişim atlatıldı. Bu sefer de yine yasalara, sınava, kılavuzuna uygun biçimde, çocuklarımız için en uygun olduğunu düşündüğümüz çözümle sonuçları açıkladık. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

‘Sabotaj sınav öncesi başladı’

Edinilen bilgiye göre eğitimde dershanelere olan ihtiyacı azaltacak önemli sistem değişikliklerinden olan TEOG'da sabotaj girişimleri 28-29 Kasım 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen sınavdan iki hafta önce başladı. Öğrenci ve velileri sınavlarda yaşatılacak endişelerle kaos oluşturmayı amaçlayan paralel yapı ilk olarak medya gücünü kullandı. 14 Kasım 2013 Perşembe günü Zaman Gazetesi merkezi sınavları kötüleyen "Eğitime Büyük Darbe" manşetiyle çıktı. Bu girişim geri adım arttırmayınca aralıklarla "sınavda soruların çalınacağı", "öğretmenlerin topluca rapor alacağı ve sınavlarda gözetmen sıkıntısı yaşanacağı" iddiaları gündeme getirildi. Ancak alınan tedbirlerle bu iddiaların hiçbiri gerçeğe dönüşmedi.

Sınavdan sonra da ikili kopya taraması yapılarak birçok öğrencinin sınavda mağdur edildiği gibi haberler yapılarak kaos ortamı oluşturulmaya devam edildi. Fakat ikili kopya taraması ÖSYM tarafından da kullanılan bir sistem ve bu konuda gelen itirazlara karşı Danıştay'ın bu sistemi kullanılabileceğine dair kararı bulunuyor.

Öte yandan sınavlarla ilgili itiraz kararlarının mahkemelerce uzun süre sonra verilmesi de paralel sabotaj olarak görülüyor. CHP İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın ve Defne Sena Uzuner'in 2013 SBS yerleştirmelerine itirazı üzerine Ankara 18. İdare Mahkemesi 12 Temmuz 2013 tarihinde açıklanan Seviye Belirleme Sınavı(SBS) yerleştirmesinin yürütmesini yaklaşık 6 ay sonra durdurdu. Sınav puanları yeniden değerlendirildi ancak itirazda bulunan Defne'nin ne puanı ne de sıralaması değişmedi. Mahkemenin kararını vermek için süreyi hayli uzun tutması, birçok öğrencinin mağdur olmasına neden olabilecekken Milli Eğitim Bakanlığı da hemen önlem alarak bu sabotaj girişimini bertaraf etmişti. Hükümet, mahkemelerden gelen sabotajlara karşı torba yasaya "sınav sürelerinde itiraz süresinin kısaltılması" yönünde bir madde eklerken, bu da paralel yapı tarafından "sınava itiraz hakkı velinin elinden alınıyor" şeklinde istismar edildi. Ancak bakanlık yetkilileri, bunun sadece bu tür kaos girişimlerini önleme ve yeni mağduriyetlere meydan vermeme amaçlı olduğunu vurguladılar.