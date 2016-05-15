Star: Suriye'de Mare-Münbiç hattında IŞİD temizliği an meselesi

Star gazetesi, Suriye'de Mare-Münbiç hattında 'IŞİD temizliğinin' an meselesi olduğunu öne sürdü. "Kilis hattı" başlığıyla yayımlanan haberde, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kilis’e Suriye’den düşen füzeler sonrası “Göbeğimizi kendimiz keseceğiz” diyerek sınır ötesi askeri operasyon sinyali vermesi, Türkiye’nin ‘güvenli bölge’ tezine dört yıldır direnen ABD’ye geri adım attırdı" ifadesi kullanıldı.

Selim Efe Erdem'in imzasıyla yayımlanan (15 Mayıs 2016) haber şöyle:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kilis’e Suriye’den düşen füzeler sonrası “Göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Her türlü olasılık masada” diyerek sınır ötesi askeri operasyon sinyali vermesi, Türkiye’nin ‘güvenli bölge’ tezine dört yıldır direnen ABD’ye geri adım attırdı

Detaylar ortaya çıktı

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Antony Blinken önceki gün yaptığı açıklamada "Türkiye’nin Suriye sınırındaki Mınbıc’dan Mare’ye kadar bölümü elinde tutan DAEŞ, iki ülkenin işbirliği ile bölgeden temizlenecek" demişti. O açıklamayla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Kürt-Arap-Türkmen gücü

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ya da ABD birliklerinin bir kara harekatının söz konusu olmadığı anlaşmaya göre, müttefik kuvvetler hava operasyonlarıyla DAEŞ’leri etkisiz hale getirirken karadaki ‘Süpürme’ operasyonunu yerel güçler yapacak. Bu güçler, Türkiye’nin de karşı çıkmadığı ve Suriye’nin resmi muhalefetini oluşturan Kürtler, Araplar ve Türkmenlerden oluşan Özgür Suriye Ordusu birliklerinden oluşacak.

Kilis kurtuluyor

Böylece, Fırat’ın batısına geçerek Türkiye sınırında Kuzey Irak’tan Akdeniz’e uzanan kanton hayali kuran terör örgütü PYD’den sonra, DAEŞ’in Türkiye topraklarına saldırma macerası da sona erecek. Kilis’e attığı roketlerle can kayıplarına yol açan DAEŞ, Minbic-Mare hattından temizlenecek ve böylece Kilis atış menzilinden çıkacak.

Fiili güvenli bölge

Ankara’nın Suriye krizi başladığından bu yana Azez-Cerablus arasında istediği hat da büyük oranda tamamlanmış olacak. Bir süredir bordo berelilerin girip-çıktığı bölgenin tamamen temizlenmesi için Türkiye ve koalisyon güçleri ortak hareket edecek. Böylece Türkiye ve AB, mülteci ve terör tehdidinden de korunmuş olacak.

"Türkiye'nin büyük başarısı"

Türkiye-ABD arasında yapıldığı belirtilen anlaşmaya ve etkilerini değerlendiren Yıldız Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi ve Ortadoğu uzmanı Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, anlaşmanın ‘Büyük başarı’ olduğunu söyledi.