Star: Putin Hitler'in yolunda!

Star gazetesi uçak krizi sonrasında Suriye ve çevresindeki askeri varlığını artıran Rusya'nın lideri Vladimir Putin'i Nazi Almanya'sının lideri Adolf Hitler'e benzetti. Haberde Putin'e Hitler'in bıyığının monte edildiği bir görsel kullanıldı, "Nazi Almanya’sı gibi agresif dış politikasıyla dikkat çeken Putin diktasındaki Rusya, savaşa hazırlanır gibi Akdeniz’e, Ortadoğu’ya ve Hazar’a askeri güçlerini dolduruyor" dendi.

Star gazetesinin bugünkü (9 Aralık 2015) nüshasında yayımlanan haber şöyle:

Nazi Almanya’sı gibi agresif dış politikasıyla dikkat çeken Putin diktasındaki Rusya, savaşa hazırlanır gibi Akdeniz’e, Ortadoğu’ya ve Hazar’a askeri güçlerini dolduruyor.

Ukrayna’nın ardından Suriye sorununa da müdahil olması nedeniyle dünya kamuoyunun tepkisini çeken Rusya, Akdeniz ile Suriye’deki ve Hazar bölgesinin yakınlarındaki üslerine askeri yığınak yapmaya devam ediyor. Agresif dış politikasıyla dikkat çeken ve gelen uyarılara kulak asmayan Putin diktasındaki Rusya, dün de kendi Savunma Bakanlıklarına dayandırılan haberlere göre, Ermenistan’ın başkenti Erivan yakınlarındaki askeri üsse 8 adet Mi 24 ve Mi 8 helikopteri konuşlandırdı. Bakanlık yılsonuna kadar bir sevkiyât daha yapılacağını açıkladı.

Füzeli denizaltı

Bir yandan Erivan yakınlarındaki üsse askeri güç konuşlandıran Rusya, diğer yandan da Akdeniz’de silahlı güçlerini arttırıyor. Rus haber ajansı İnterfax’a konuşan bir yetkili, ‘Rostov-na-donu’ adlı Rus denizaltısının Doğu Akdeniz’e girdiğini açıkladı. Cruise füzeleriyle donatılmış denizaltının Suriye kıyıları yakınında bekletildiği öğrenildi. Asıl görev yeri Karadeniz Filosu olan Rostov-na-donu denizaltısının Akdeniz’e gönderilmesiyle ilgili resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı. Denizaltının cephanesinde, Hazar Denizi’ndeki gemilerde olduğu gibi uzun mevzilere fırlatılabilinen füzeler bulunuyor. Rusya’nın bu denizaltı dışında Akdeniz’de şu an 4’ü muhrip 9’u ise yardımcı toplam 13 gemisi bulunuyor. Rusya, Türk hava sahasını ihlal eden Rus jetinin F-16’lar tarafından düşürülmesi sonrası Suriye’de Lazkiye’ye S-400 füze savunma sistemi konuşlandırmış ve uçaklarının da füze taşımasına karar vermişti. Bu gelişmenin ardında da İran ile yapılan anlaşma sonrasında S-300 füzelerini teslim etmeye başladıklarını bildirmişlerdi. En son da Suriye’nin Humus kenti yakınlarındaki el Şayrat hava üssünü çalışmalar sonrası tekrar kullanmaya başlamışlardı.

Rusya'ya Biden'dan uyarı

Resmi ziyaret için Kiev’de bulunan ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Rusya’nın agresif dış politikasını eleştirdi. Biden, “Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesini hiçbir zaman kabul etmeyeceklerini” belirtti ve Ukrayna’nın yanında olacaklarını söyledi. Biden, “Rusya Minsk Anlaşması’nın şartlarına uyarak Doğu Ukrayna’daki çatışmaların barışçıl çözümüne yönelik adımlar atmadığı takdirde, bu zamana kadar ödediğinden daha ağır bedeller ödeyecek” dedi.

Mesele 'terör' değil

Rusya’nın agresif dış politikaları yeni değil. Suriye meselesinden çok önce Kuzey Kafkaslar’da; Dağıstan ve Çeçenistan’da, ardından Gürcistan ve Ukrayna’da sorunlara direkt müdahil oldular. Buralarda istediği noktalarda kontrolü ele alan Rusya İran gibi diğer ülkeleri de etkiledi. Suriye sorununa DAEŞ bahanesiyle müdahil olan Rusya’nın niyeti emperyal bir güç olmak.