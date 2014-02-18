Star: Paralel yapıdan 14 kişi, emniyette girişi yasak olan sisteme sızdı

Star gazetesi, devlet içine yerleştiği öne sürülen “paralel yapı”ya mensup 14 kişinin, MOBESE görüntüleri, GBT kayıtları, istihbari bilgiler ve soruşturma dosyalarının bulunduğu PolNet’e yasadışı giriş yaptığını öne sürdü. Haberde, girişin yasak olduğu sisteme sızan 14 kişinin ‘gmail1453’ şifresini kullandığı belirtildi. Star gazetesinin haberine göre, aralarında polis ve sivillerin olduğu 14 kişiden polis olanlar belirlendi, sivil olanlar ise aranıyor.

AKP ile cemaat arasında gerilime neden olan 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu, devlet içinde örgütlendiği öne sürülen “paralel yapı”yı da gündeme taşıdı.

Hükümete yakın yayın çizgisiyle bilinen Star gazetesi, “paralel yapı”nın emniyet içinde girişi yasak olan bir sisteme sızdığını öne sürdü.

Star gazetesinin bugünkü (18 Şubat) nüshasında yayımlanan, “Kod Adı Gmail 1453” başlıklı haber şöyle:

'Kod Adı Gmail 1453'

MOBESE görüntüleri, GBT kayıtları, istihbari bilgiler ve soruşturma dosyalarının bulunduğu PolNet’e yetkili personel dışında yüksek rütbelilerin bile girişi yasaklandı. Ancak, parelel yapılanmadan 14 kişi ‘gmail1453’ şifresiyle giriş yaptı. Polisler bulundu, siviller aranıyor.

Yargı darbesi girişimiyle deşifre olan paralel yapının MOBESE görüntüleri, GBT kayıtları, istihbari bilgiler ve soruşturma dosyaları gibi hassas verilerin bulunduğu Emniyet’in karakutusu PolNet’e(Polis Bilgi Sistemi) özel bir şifreyle sızdığı ortaya çıktı. Yetkili personelin dışında üst düzey emniyet görevlilerine bile kapatılan PolNet’e paralel örgüt mensuplarından 14 kişinin gizli şifre ile sızdığı tespit edildi.

Şifre sadece 14 kişide bulunuyor

17 ve 25 Aralık darbe operasyonlarıyla deşifre olan paralel yapının emniyet ve yargı içinde nerelere kadar nüfuz edebildikleri bir bir ortaya çıkıyor. GBT kayıtlarının, gizli bilgilerin, soruşturma dosyalarının, operasyonel yazışmaların, istihbari bilgilerin yer aldığı Emniyet’in Karakutusu PolNet’e sızan sinsi elin şifresi çözüldü. Sadece 14 kişide bulunan ‘gmail1453’ şifresiyle dışarıdan Emniyet’in sitesine giren karanlık gücün, tüm dosyalara tek bir tuşla ulaşabildiği tespit edildi.

Polisler belirlendi, siviller aranıyor

Çete üyelerinin ‘gmail1453’ şifresiyle dışarıdan Emniyet’in arşivine girdiği ve tüm dosyalara ulaşılabildiği belirlendi. Ulaşmaları mümkün olmayan şifreyi elinde bulunduran 14 kişinin polis ve sivillerden oluştuğu tespit edildi. Hain planın günyüzüne çıkmasının ardından görevden alınan emniyet mensuplarından bazılarında şifre tespit edilirken, ellerinde şifre olan kayıp çete üyelerinin ise izi sürülüyor.

Sızıntı bilgilerle şantaj yapılıyor

Emniyetin can damarına sızan çetenin mahrem bilgilerle siyasilere, gazetecilere ve işadamlarına montajlı kasetlerle baskı yaptığı iddia ediliyor. Emniyet güçleri geriye dönük dinlemeleri ve kasetleri inceleyerek çetenin kurduğu planı bozmaya çalışıyor. Emniyet içindeki yapılanmanın, tasfiye sürecinde de faaliyetlerine devam ettiği ve bunu engellemek için çalışmaların sürdürüldüğü ifade ediliyor.