Star: Paralel yapı Bahçeli ve ekibini de dinlemiş

Star gazetesi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve ekibinin de dinlendiğini iddia etti. Gazetenin iddiasına göre; 2012 öncesi dinleme kararlarını araştıran TİB, MHP lideri Bahçeli ve bazı MYK üyeleri ve yakın çevresinin de dinlendiğini tespit etti. TİB, kayıtların tahrif edilmesini önlemek için adliyelerdeki Kozmik Odaların kilitlerini değiştirtti.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin yakın çevresi ve bazı MYK üyelerinin de ‘Türk İntikam Tugayı’ örgütü kapsamında dinlendiği iddia edildi.

Lütfi Kaplan imzasıyla Star gazetesinde yer alan haber şöyle: ‘Paralel yapı’nın yasanın verdiği yetkiyi kötüye kullanarak dinleme ve izleme yaptığına ilişkin iddialara yönelik araştırmalardan çarpıcı sonuçlar çıkmaya başladı. 2011 seçimlerinden hemen önce bazı MHP yönetici ve milletvekillerinin uygunsuz görüntülerinin internete servis edilmesine ilişkin araştırma, TİB’de 2012 yılından önceki kayıtların silinmesi nedeniyle ‘mahkeme kararları’ üzerine yoğunlaştırıldı. Ankara 12.Ağır Ceza Mahkemesi’nin, Nisan 2011’de bazı MHP’liler hakkında ‘dinleme ve izleme’ kararı aldığı bilgisi üzerine, bu karar istendi. Ancak mahkeme başkanı kararı vermedi. Bunun üzerine kararda imzası olan hakime ulaşılmak istendiyse de hakimin izne çıktığı öğrenildi.

Kozmik kilitler değiştirildi

Bunun üzerine TİB’deki kayıtların silinmiş olması dikkate alınarak, adliyelerdeki mahkeme kararlarının saklandığı kozmik odalarda da benzer bir girişimin olabileceği endişesiyle, tüm adliyelere kozmik odaların kilitlerinin değiştirilmesi talimatı verildi. Ankara 12.Ağır Ceza Mahkemesi kararlarının da tutulduğu kozmik odanın kapısına ise ayrıca 24 saat esasına göre nöbetçi polis görevlendirildi. Konunun Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a iletilmesi üzerine, Bozdağ 19 Mart Çarşamba günü HSYK Başkanı sıfatıyla ‘ivedi iş’ kapsamında müfettiş görevlendirdi. Müfettiş, dinleme kararlarının saklandığı Ankara Adliyesi’ndeki kozmik odada kısa sürede kararın aslına ulaştı.

Kararda, MHP lideri evlet Bahçeli’nin başdanışmanlığını da yapan Ankara milletvekili Zuhal Topçu, Özel Kalem Müdürü Ömer Karakaş ve bazı MYK üyelerinin de aralarında olduğubirçok MHP’linin 2011 yılında ‘TİT örgütü’ kapsamında dinlendiği ve ‘fiziki takibe’ alındığı ortaya çıktı. Dinleme kararlarında asıl hedefin MHP lideri Bahçeli olduğu değerlendiriliyor.

Görüntüler teknik takipten mi?

2011 seçimleri öncesi MHP’de üst düzey yönetici ve vekillerinin de aralarında bulunduğu 10 kişinin uygunsuz görüntüleri internete düşmüştü. Bu olayın, ortaya çıkan son dinleme ve ‘izleme’ kararından yaklaşık 3 ay sonra meydana gelmesi, “Sızdırılan görüntüler, bu kararla yapılan teknik takip sırasında mı kaydedildi” sorusunu da gündeme getirdi.

5 karar daha aranıyor

Müfettiş incelemesi sırasında TİB’deki kayıtları silinmiş 5 ayrı kararın daha olduğu tespit edildi. Geçtiğimiz Perşembe günü bu kararların da aslı mahkemelerden istendi. Bu 5 kararın da üst düzey siyasiler ve bürokratlar hakkında olduğu öğrenildi.