Star'dan bin 173 kişilik yeni dinleme listesi

Star gazetesi, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “paralel yapı” dediği Gülen cemaatinin 30 büyük ilde, çoğu polis, savcı ve hakimden oluşan 148 bin kişiyi dinlediğini yazdı. Star’da yer alan haberde, söz konusu 148 bin kişiden bin 173’ünü içerdiği öne sürülen bir liste de il il yayınlandı.

Dinlendiği iddia edilen bin 173 kişilik listeye ulaşmak için tıklayın

Star gazetesinde yer alan, “Yargıya polise paralel şantaj” başlıklı haber şöyle:

Yargıya polise paralel şantaj

2 bin 500 kişinin ‘Selam Terör Örgütü’ kisvesiyle dinlendiğini ortaya çıkaran Star şimdi de paralel yapının 30 ilde 148 bin kişiyi mercek altına aldığını gözler önüne seriyor. Kocakulak kurbanlarının çoğunun polis, savcı ve hakim olması dikkat çekiyor. Karanlık yapı kendisine yakın hakim, savcı ve polisleri de boş bırakmayıp sıkı takip altına almış.

Star’ın duyurduğu ‘Selam Terör Örgütü’ bahanesiyle binlerce kişinin illegal dinlendiğinin orta çıktığı tarihi telekulak skandalı bitmek bilmiyor. Star şimdi de 30 ilde aralarında çok sayıda valilik ve kaymakamlıkların da yer aldığı siyasi partinin il ve ilçe teşkilatları, emniyet müdürlükleri ve amirlikleri, adliyeler, savcılar, hakimler, polis memurlarından emniyet müdürlerine kadar her kademeden emniyet görevlisi, TSK mensupları, belediye başkanlıkları, STK yöneticilerinin ‘terörist’ ve ‘organize suç örgütü’üyesi gibi gösterilerek üç yıl boyunca illegal olarak dinlendiği ortaya çıktı.

30 ilde 147 bin 858 kişiyi dinleyen karanlık yapının ‘Ergenekon, uyuşturucu, terör’ gibi soruşturma dosyalarına dinlemek istedikleri isimleri monte ettikleri belgelendi. Star’ın ele geçirdiği belgelerde 30 ildeki dinlemelerden sadece bin 173 kişilik liste yer alırken örgütün hakim, savcı ve polislerin tüm özel hayatını ileride kullanmak üzere ‘arşiv’lediği belirtildi.

'İki yılda bir milyon kocakulakzede!'

Star’ın yayınladığı skandal dinleme listesinin ardından TİB kayıtlarındaki dinleme rakamları da şok etmişti. TİB kayıtlarına göre, Emniyet iki yılda bir milyonu aşkın dinleme yaptı. TİB’in mahkeme kararlarıyla yaptığı dinlemelerin büyük oranının paralel yapının çalışmaları kapsamında olduğu ortaya çıktı. Emniyetin “İhbar mektubu” yöntemiyle dikkat çekmeyen isimler üzerinden özel yetkili savcılar aracılığıyla başlattığı “terör faaliyetleri, organize suç örgütü, uyuşturucu, kaçakçılık, Ergenekon, İBDA-C” gibi soruşturmalara ilgili ilgisiz birçok isim eklendi. İçi boş birçok soruşturma dosyasına emniyet “Terör faaliyeti”, “Organize suç örgütü” veya “Uyuşturucu” gibi gerekçelerle kendilerine yakın savcıları kullanarak mahkemelerden dinleme kararı çıkarttı.

UYAP’a değil arşive yüklendi

Polisin “Terör, organize suç örgütü, uyuşturucu suçları” gibi genel kalıp doğrultusunda “Suç oluşumuna gidiliyor” denilerek mahkemelerden alınan kararlar TİB’e yollanarak dinlemeler aylarca yapıldı.Bu dinlemelerin bazılarının gerçekten adli soruşturmalar kapsamında gerçekleştirildiği ancak çoğunun paralel yapının “şantaj ve dizayn” için gelecekte kullanmak üzere hazırladığı havuzunda arşivlendi. Emniyette oluşturulan bu “havuz”un tamamının şu an yurtdışında olduğu iddia ediliyor. Dinleme kararlarının ve dinlenen isimlerin ise UYAP sistemine kaydedilmediği belirtildi. Dinlenenler arasında paralel yapıya yakın emniyet görevlilerinin olması ise dikkat çekti. İddiaya göre, paralel yapı kendi adamlarını “Kontrol altında tutmak için” dinledi. Gözdağı ve baskı havası estirmek amacıyla yapılan bu dinlemelerin çoğunun emniyet teşkilatında olması ise “Can damarlarını kontrolde tutma çalışması” olarak değerlendirildi.

İstanbul’da 28 bin 500 kişi dinlendi

13 bin 54 kişinin dinlendiği Adana’da ele geçen 102 kişilik dinleme listesinde 10 yargı mensubu 5 adliye müdürü ile 68 polisin 2011-2013 arasında dinlendiği görüldü. 28 bin 508 kişinin dinlendiği İstanbul’da takibe takılan 220 kişiden 100’ünün polis olduğu anlaşıldı. 11 bin 231 kişinin dinlendiği Ankara’da belirlenen 41 kişiden 17’sinin polis olduğu görüldü. 12 bin 978 kişinin dinlendiği İzmir’de takip edilen 69 kişiden 46’sının polis olması dikkat çekti. 10 bin 817 kişinin dinlendiği Hatay’da 38 kişiden 14’ünün polis olduğu görüldü. Gaziantep’te takip edilen 59 kişiden 24’ünün polis olduğu dikkat çekti.Edirne’de 29 kişiden 15’nin emniyet mensubu, Kocaeli’de 78 kişiden 51’inin polis, Van’da takip edilen 41 kişinin tamamının polis, Sakarya’da 125 kişiden 73’ünün polis olduğu dikkat çekti.

Hakimden savcıya ve polise 148 bin paralel kulak kurbanı

Karanlık örgüt 30 ilde 147 bin 858 kişiyi dinledi. Adana 13 bin 54, Ankara 11 bin 231, Antalya 7 bin 52, Aydın 2 bin 764, Elazığ 3 bin 64, Bursa 3 bin 596, Edirne bin 273, Erzurum bin 999, Eskişehir bin 429, Gaziantep 15 bin 426, Hatay 10 bin 817, Isparta 693, İstanbul 28 bin 508, İzmir 12 bin 978, K.Maraş bin 363, Karaman 592, Kayseri bin 770, Kırıkkale 845, Kırklareli 805, Kilis 1332, Kocaeli 5 bin 896, Konya 4 bin 389, Nevşehir 892, Rize 909, Sakarya 2 bin 816, Samsun bin, Tekirdağ 825, Trabzon bin 119, Tunceli bin 374, Van 8 bin 489.

'Adana Adliyesi’ni okyanus ve MİT TIR’ları için mi dinlediler'

Paralel çetenin Adana’da yargıçları neden dinlediği Konya merkezli yürütülen Okyanus davasına bakılınca daha da iyi anlaşıldı. 2008’de başlayan dava daha sonra Adana’ya gönderilmişti. O dönem dosyanın Adana’ya gönderilmeden önce Adana Savcılığında görevli hakim ve savcıların 15 gün boyunca dinlenerek dosyanın kime verileceği belirlendiği yönündeki iddialar çokça tartışılmıştı. Paralel çetenin hakim olduğu Adana Savcılığı ayrıca son günlerde çokça tartışılan MİT TIR’larına yönelik operasyonlarla da dikkat çekmişti.