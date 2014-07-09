Star: Paralel çete 17 Alevi önderini dinlemiş

Star gazetesi, Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından "paralel yapı" olarak nitelenen Fethullah Gülen cemaatinin "aralarında Madımak Oteli’nden kurtulanların da olduğu 17 Alevi önderini dinlediğini" iddia etti.

Hizbullah ve Kudüs Ordusu örgütü kapsamında dinlemeye alındığı öne sürülen kişilerin bazıları için de “Örgütü belli değil” gerekçesi kullandığı iddia edildi.

Star'da iddia edilen haber şöyle:

‘Örgütü belli değil’ örgütü

Sivas, Ankara, İstanbul, İzmir ve Diyarbakır’daki mahkemeler tarafından verilen dinleme kararlarında “Hizbullah”, “Kudüs Ordusu-(Tevhid Selam)” gibi örgütlerin yanı sıra üçüncü bir gerekçe dikkat çekti. Herhangi bir örgüt bağı kurulmayan yaklaşık 12 kişi hakkında “Örgütü belli değil” gibi gerekçelerle dinleme kararlarının verildiği görüldü. Dinlenen isimlerin önemli bir kısmını 2 Temmuz 1993 yılında Sivas’taki Madımak Otel’deki katliamdan kurtulanlar oluşturdu. Bu isimler hakkında 2009 ve 2013 yılları arasında yapılan dinlemeler en az 2 ay olmak üzere 2 yıla kadar varan sürelerde devam etti.

Aynı kişiye 3 örgütten dinleme

Alevi din adamı Hüseyin Alagöz, Hizbullah, Tevhid Selam örgütü ile “örgütü belli değil” gerekçeleriyle dinlenen tek isim oldu. Alagöz, Ankara-İstanbul ve Diyarbakır’da verilen kararlarla 3 farklı ilde 3 farklı örgüt kapsamında dinlendi.

'Sivas Katliamı’ndan kurtulanları dinlediler'

-Hüseyin Alagöz: Alevi din adamı. İstanbul’da yürüyen 2011/762 numaralı soruşturma kapsamında ‘örgütü belli değil’ gerekçesiyle 17 Ocak 2012- 17 Mart 2014 arasında dinlendi. Alagöz ayrıca, Ankara’da yürüyen 2013/746 sayılı soruşturma kapsamında ‘Tevhid Selam Örgütü” gerekçesiyle 25 Aralık 2013 ile 25 Mart 2014 tarihleri arasında da dinlendi. Alagöz, “Hizbullah” örgütü kapsamında Diyarbakır’da yürüyen 2012/712 sayılı soruşturma kapsamında 24 Şubat 2012’de de dinlendi.

-Ziya Halis: Eski SHP milletvekili, eski ESP Genel Başkanı. Sivas’taki 2009/735 sayılı soruşturmada ‘örgütü belli değil’ gerekçesiyle 16 Şubat- 9 Nisan 2012 arasında dinlendi.

-Ali Yıldırım: Alevilik Araştırma Başkanı, Ateşe Semaha Durmak kitabının yazarı. Sivas’taki 2009/735 sayılı soruşturmada ‘örgütü belli değil’ gerekçesiyle 16 Şubat 2012- 9 Nisan 2012 tarihleri arasında dinlendi.

-Necati Yılmaz: Pir Sultan Abdal Derneği Genel Başkanı, CHP Ankara İl Başkanı. Sivas’taki 2009/735 sayılı soruşturma kapsamında ‘örgütü belli deği’ gerekçesiyle 16 Şubat- 9 Nisan 2012 tarihleri arasında dinlendi.

-Murtaza Demir: Pir Sultan Abdal Vakfı eski Genel Başkanı. Sivas’taki 2009/735 sayılı soruşturmada ‘örgütü belli değil’ gerekçesiyle 16 Şubat- 9 Nisan 2012 arasında dinlendi.

-Ali Balkız: Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı. Madımak’tan sağ kurtuldu. Sivas’taki 2009/735 sayılı soruşturmada ‘örgütü belli değil’ gerekçesiyle 16 Şubat - 9 Nisan 2012 tarihleri arasında dinlendi.

-Lütfi Kaleli: Madımak’ta Aziz Nesin ile yaralı olarak merdivenlerden inerken çekilen görüntüleriyle gündeme geldi. Sivas’taki 2009/735 sayılı soruşturma kapsamında ‘örgütü belli değil’ gerekçesiyle 16 Şubat- 9 Nisan 2012 arasında dinlendi.

-Rıza Aydoğmuş: Madımak’tan kurtuldu. Sivas’taki 2009/ 735 sayılı soruşturma kapsamında ‘örgütü belli değil’ gerekçesiyle 16 Şubat-9 Nisan 2012 arasında dinlendi.

-Arif Sağ: Madımak Otel’de kurtulanların içinde yer alan sanatçı Sivas’ta yürüyen 2012/222 sayılı soruşturma kapsamında ‘örgütü belli değil’ gerekçesiyle 19 Aralık-19 Mart 2012 tarihleri arasında dinlendi.

-Ali Yıldırım: Alevi araştırmacı. Ankara’daki 2013/746 sayılı soruşturmada ‘Tevhid Selam Örgütü” gerekçesiyle 25 Aralık 2013 ile 25 Mart 2014 tarihleri arasında dinlendi.

-Hüseyin Dedekargınoğlu: Alevi dedesi. Dede Gargın Sürecinde Cem kitabının yazarı. Ankara’da yürüyen 2013/746 sayılı soruşturma kapsamında ‘Tevhid Selam Örgütü” gerekçesiyle 25 Aralık 2013 ile 25 Mart 2014 tarihleri arasında dinlendi.

-Ali Yeral: Ehli Beyt Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı. Ankara’daki 2013/746 sayılı soruşturma kapsamında ‘Tevhid Selam Örgütü’ gerekçesiyle 25 Aralık 2013-25 Mart 2014 tarihleri arasında dinlendi.

-Ali İhsan Şahin: Cem Vakfı İzmir İl Başkanı. İzmir’de yürüyen 2013/273 sayılı soruşturma kapsamında “örgütü belli değil” gerekçesiyle dinlendi. 30 Temmuz 2013’te başlayan dinleme, 20 Mayıs 2014’e kadar sürdü.