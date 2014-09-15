Star Medya'nın yüzde 50'si Fettah Tamince'ye devredildi

Star Medya Yayıncılık A.Ş., Star Medya Ajans A.Ş., Star Matbaacılık A.Ş., Dinamik Radyo Televizyon A.Ş.'nin yüzde 50 hissesinin Fettah Tamince'ye devredilmesi işlemine izin verildi.

Rekabet Kurumu'nun, internet sitesinde yayımlanan Kurul kararlarına göre, EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama AŞ ile Gül Ecza Deposu AŞ arasında imzalanan münhasır ihale deposu sözleşmesi ile ek protokolüne bireysel muafiyet tanındı.

Kurul, Klepierre S.A. tarafından Corio N.V'nin kontrolünün devralınması işlemine ve VESTO PVC Holding GmbH’nin tüm hisselerinin AlphaGary Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verdi.

Milford Yıldız Gıda AŞ'nin yüzde 70,61 hissesinin, Yıldız Holding AŞ tarafından Laurens Spethmann Holding AG&Co KG'den devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Rekabet Kurulu, Star Medya Yayıncılık, Star Medya Ajans, Star Matbaacılık, Dinamik Radyo şirketlerinin yüzde 50'sinin Fettah Tamince'ye devrine izin verdi.