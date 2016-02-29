Star Medya'da 160 kişi işten çıkarıldı

Ethem Sancak'ın sahibi olduğu Kanal 24, Star, Akşam, Güneş ve 360 kanallarında içinde bulunduğu medya grubunda işten çıkarmalar başladı. Öncelikli olarak kendi istekleri ile ayrılmak isteyenler ile yollarını ayıran grupta, 160 kişinin iş akti feshedildi.

Medyaradar’ın haberine göre; Star gazetesi, Kanal 24, Akşam, Güneş ve 360 kanallarının da içinde bulunduğu grupta, her birimden toplam 160 kişinin işine son verildi. İşten çıkarmalar cuma gününden bu yana devam ediyor.

Sebep havuz mu?

Tensikat çerçevesinde yönetim, çalışanlara İnsan Kaynakları Birimi aracılığı ile iş akitlerinin feshedildiğini tebliğ ediyor. Tenkisat sadece basın grubunun İstanbul'daki haber merkezi, spor, yazı işleri, magazin ve ekleriyle sınırlı değil. Ankara Büro'dan da birçok kişinin işine son verildi.

Bir süre önce Star Medya Grubu'na taşınan Akşam ve Güneş gazetelerinin haber sistemleri, havuz yöntemine dönüştürülmüştü. İşten çıkarmaların da bu yüzden gerçekleştirildiği iddia edildi.