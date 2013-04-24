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Ekonomi

Star Medya Grubu Azeri Socar'a satıldı

Daha önce Petkim'i alan Socar'ın Star Medya Grubu için ne kadar ödediği belirtilmedi

24 Nisan 2013 15:34

Star Medya Grubu'nun Azeri enerji şirketi Socar'a satıldığı şirket kaynakları tarafından onaylandı. Nasıl bir fiyata anlaşıldığı konusunda ise açıklama yapılmadı. Socar'ın Türkiye'deki faaliyetleri Petkim özelleştirmesi ile başlamıştı.

Rixos Otellerinin patronu ve Star Medya Grubu'nun ortağı Fettah Tamince, Socar ile yaklaşık 10 gün önce satış için masaya oturduklarını ve görüşmelere başladıklarını açıklamıştı.

Aradan geçen sürede yapılan görüşmelerde her iki tarafın da satış konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi. Fiyat konusunda ise herhangi bir bilgiye ulaşılamadı.

Star Medya Grubu Fettah Tamince ve Tevhit Karakaya ortaklığına ait. Grubun bünyesinde Star Gazetesi ve Kanal 24 Televizyonu bulunuyor.

Rixos'un da patronu olan Tamince, Star hisselerini 2009 yılında Ethem Sancak’tan devralmıştı.

 

İkinci kez satıldı

 

Star Gazetesi 1999 yılında Uzan Ailesi tarafından kurulmuştu. Uzanlar'ın İmar Bankası kaynaklı borçları nedeniyle 2004 yılında TMSF'ye geçen Star Gazetesi, 2006 yılında Kıbrıslı işadamı Ali Özmen Safa'ya 8 milyon dolar karşılığında satılmıştı.

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