Star: Kanal İstanbul'da kazma 2016 yazında vuruluyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde açıkladığı ‘çılgın projeler’ arasında yer alan Kanal İstanbul için ilk kazmanın 2016 yazında vurulacağı belirtildi. Star’da yer alan habere göre; 15 milyar dolarlık yatırımın yapılacağı projede 500 bin nüfuslu yeni bir şehir planlanıyor.

Kanal İstanbul’un Karadeniz ile Akdeniz arasındaki su dengesini bozacağı gerekçesiyle projenin durdurulması için Change.org’da imza kampanyası başlatılmıştı.

Star’da yer alan Ercan Baysal imzalı haberin tamamı şöyle:

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun açıkladığı 64. Eylem Planı’nda yer alan Kanal İstanbul projesine 2016 yazında başlanıyor. Planlama çalışmalarının devam ettiği projeye ilk kazma 2016 yazında vuruluyor. Bu kapsamda öncelikli olarak bazı yasal düzenlemeler gerçekleştirilecek. 15 milyar dolarlık yatırımın yapılacağı 500 bin kişilik yeni kanalın iki yakasında yer alacak. Projeye ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarının devam ettiğini ifade eden ekonomi yönetiminden üst düzey bir yetkili “Çalışmalar iyi gidiyor. 500 bin nüfuslu yeni bir şehir planlıyoruz. Herhalde önümüzdeki yıla toparlanmış olur. Projelendirme, planlama ve arazi üretimi konuları var. Kanaatim önümüzdeki yazdan sonra inşaat çalışmaları başlayacaktır. Bazı kanuni değişiklikler gerekiyor. Yeri net herhangi bir problem yok” dedi.

Gemiler geçebilecek

Siluet konusu başlıca ele alınırken, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyacak projede yüksek katlı konut olmayacak. 5+1 kat sınırı planlanırken, Karadeniz’den başlayacak kanal toplamda 43 kilometrelik güzergah bulunuyor. Projenin Cumhuriyet’in 100. kuruluş yıldönümü olan 2023’e kadar yetiştirilmesi hedefleniyor. İki bölümde ele alınan projede kanal ve etrafında oluşacak şehir ayrı ayrı konumlandırılacak. Kanal İstanbul için daha önce hazırlanan kentsel tasarım projeleri de ele alınıyor. Kongre, festival, fuar, otel, spor tesislerinin de Kanal İstanbul ile birlikte faaliyete geçirilmesi planlanıyor. Kanal İstanbul Projesi Küçükçekmece Gölü’nden başlayıp Karadeniz’e bağlanacak. Kanalın derinliği ise 25 metre olacak. Kanal büyük gemilerin geçebileceği bir şekilde inşa edilirken, TOKİ süreçte aktif rol üstlenecek.

50 milyarlık yatırım

Karayolları Genel Müdürlüğü 4 köprü yapması planlanırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) planı ile de köprü sayısı altıya kadar çıkabilecek. Donatı alanlarına ilişkin de standart geliyor. Konferans, üniversite alanı, turizm ve ticaret merkezleri de olacak. Villa tipi yapılaşmaların yanı sıra iş merkezlerinde 5+1’lik kat sınırı ise bulunmuyor. Kanal İstanbul’un entegre projelerle maliyetinin 50 milyar doları bulacağı hesaplanıyor.

Konutta kalite artışını fiyata yansıtmayacak

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı M. Ergün Turan, kalitede farklı bir evreye geçildiğini bildirdi. Türkiye’nin milli gelirinin arttığı, talep ve beklentilerinin de değiştiğine dikkat çeken Turan, kaliteden taviz verilmeyeceğinin altını çizdi. TOKİ’nin kalitesiyle referans olacak bir kuruluş haline geleceğini ifade eden Turan, kalite artışının da maliyetlere yansımayacağını ifade etti. Bu kapsamda yeni inşaatlarda demir olan balkon korkulukları yerine alüminyum ve paslanmaz malzeme kullanılıyor. Kalite çıtasının yükseltilmesi diğer inşaat malzemelerinde de artarak devam edecek. Turan “Genel anlamda çalışmalarımızda yöresel bazı dokunuşlarda yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Ziraat Bankası Körfez’e açılıyor

Türkiye’nin en kârlı finans kuruluşu unvanını elinde bulunduran Ziraat Bankası, yurtdışı ayağını güçlendiriyor. New York, Londra, Bağdat ve Atina gibi şubeleri ile dünyanın farklı ülkelerinde hizmet veren Ziraat, Körfez’e de açılıyor. Bahreyn’de şube açmak için BDDK gerekli izinler alındı. Bahreyn Merkez Bankası nezdinde sürecin tamamlanması için çalışmalara başlanıldı. Bankaya yakın kaynaklar şube açılışı ile birlikte fiziki varlığın olmadığı Körfez Bölgesi’nin de yurtdışı ağına eklenmesinin planlandığını söyledi.

Kendi işini kuran engelliye hibe

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Nusret Yazıcı, İŞKUR Başkanlığı’ndaki sosyal taraflardan oluşan Komisyonun, kendi işini kurmak isteyen 235 engelliye 8.5 milyon TL destek verdiğini söyledi. Yazıcı 15 eski hükümlüye işinin patronu olmaları için 337 bin lira hibe verildiğini ifade ederek toplamda 12.7 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi. Yazıcı “Engellilerin önündeki engelleri kaldırmak için çaba gösteren İŞKUR’un kendi işini kurmak isteyen engellilere verdiği hibelerle 419 engelli kendi işinin patronu olmuştur. Komisyon kararları ile 82 mesleki eğitim kursu projesi ile 5 adet engellinin işe uyum ve istihdamını esas alan projeye de kaynak tahsis edilmiştir” dedi.