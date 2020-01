Star: Jandarma istihbarattan iki kişi Hrant Dink'in vuruluşunu izledi!

Star gazetesi, AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in 19 Ocak 2007'de düzenlenen suikastle vurulduğu gün olay yerinde iki jandarma istihbarat elemanının olduğunun saptandığını öne sürdü. İddiaya göre, olayın ortaya çıkmasının ardından savcıya ifade veren istihbaratçılar, “bizim işimiz müdahale değil, sadece izlemek. Biz işimizi yaptık” şeklinde ifade verdi. Jandarma istihbaratçılarının Dink öldürülürken olayı an be an izlediği öte yandan cinayeti gösteren ve “yok” denilen kamera kayıtlarının dönemin İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer tarafından arşivlenerek gizlendiği iddia edildi.

Star’da yer alan haberin tam metni şöyle:

Şu ana kadar onlarca kişinin ifadesine başvurulan Dink soruşturmasında eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, İstanbul eski İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, Trabzon Emniyeti istihbarat görevlileri Özkan Mumcu, Muhittin Zenit ve Ercan Demir, ihbarlara rağmen cinayeti önlemedikleri gerekçesiyle tutuklandılar. Savcı Gökalp Kökçü, soruşturmada sona geldi ve iddianameyi yazmaya başladı.

Kamera kayıtları saklanmış

Soruşturmayı yürüten savcılık, İstanbul Emniyetine verdiği talimatta olay yerine ait geçmiş son 10 yıla ait tüm mobese kayıtlarının tek tek incelenmesini istedi. Yapılan araştırmada daha önce emniyetten mahkemeye giden flu görüntülerin yer aldığı kayıtların aksine başka kayıtların da olduğu tespit edildi. 17 Aralık yargı darbesi teşebbüsünün ardından emniyette yapılan değişikliklerle beraber yeni gelen ekipler, titiz bir çalışmayla son 10 yılın tüm kayıtlarını mercek altına aldı. Dink’in öldürüldüğü gün olay yerinde elde edilen görüntülerin o tarihlerde arşive kaldırılıp üzerine de farklı bir yazı not düşülerek saklandığı görüldü. Söz konusu görüntüleri açan ekipler, katil zanlısı Ogün Samast’ı takip eden iki kişi olduğunu saptadı. Görüntü kayıtlarının o dönem İstanbul İstihbarat Şube Müdürü olan Ali Fuat Yılmazer’in emriyle gizlendiği belirtildi.

9 yıl çözülemeyen sır

19 Ocak 2007’de AGOS Gazetesi önünde başından vurularak öldürülen gazeteci Hrant Dink cinayeti soruşturmasında o günden bu zamana kadar olay yerinde iki kişinin daha olduğu iddiası vardı. Söz konusu iddia o dönem soruşturmayı yürüten savcılar Fikret Seçen ve Selim Berna Altay tarafından mercek altına alınmadı. Davayı yürüten eski özel yetkili mahkeme olay yeri kamera kayıtlarına dair defalarca araştırma talep etmişse de bir sonuca ulaşılamadı. AGOS’un çevresindeki Akbank ve Saray Kumaşçılık’a ait kamera kayıtları TÜBİTAK ve Adli Tıp tarafından incelendi. Ancak görüntülerde yer alan iki kişinin kimler olduğuna dair net bir bulguya rastlanılamadı. Flu olduğu ifade edilen görüntülerdeki sır iki kişinin kim olduğu ise sonradan tespit edildi.

İnfaz emrini Gülen vermiş

TPAO çalışanı Cevzet Sosyal’ın 17 yıl önce Paralel Yapı’ya mensup polislerce infaz edildiği yönündeki yeni bulgular üzerine yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden 8’i emniyetten serbest bırakılırken, 8’i de savcılık sorgusunun ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Soruşturmada firari durumda bulunan dönemin bölge imamı Bahattin Karataş’ın, Soysal’ın durumuyla ilgili bilgileri Gülen’e aktardığı, Gülen’in de infaz talimatını verdiği belirlendi. Azmettirmekle suçlanan Fethullah Gülen, dosyada soruşturmanın bir numaralı şüphelisi olarak yer alıyor.

Paralelin twitter köstebeği Önder Aytaç çıktı

Polis Akademisi’ndeki memuriyetinden, ‘Devlet büyüklerine hakaret’ suçu nedeniyle atılan Paralel Yapı’nın önde gelen isimlerinden Önder Aytaç, Türkiye’de gizlenmiş twitter hesabı üzerinden Paralel Yapı ile mücadele eden polisleri hedef gösteriyor. Aytaç’ın gizli hesabı, Terörle Mücadele’de görevli polis memuruna, terör örgütlerinden gelen tehditler sonucu ortaya çıktı.

Polisler davacı oldu

Yapılan araştırmada, polis memurunu Önder Aytaç’ın, Paralel Yapı emniyet müdürlerinden Yurt Atayün’ün gözaltına alınmasına kızdığı için Twitter’den yazdığı “Bu p..çe iyi bakın Yurt Müdüre ‘Hortum var yıkanmak ister misin’ diyen p..ç” diyerek Terörle Mücadele Polisinin fotoğrafını paylaşması sonucu ortaya çıktı. Paralel Yapı için yıllarca Polis Akademisi’nde eleman yetiştiren Önder Aytaç, kendisinin de gözaltına alınacağını anlayınca yurt dışına kaçtı. Kaçtığı ülkeden, Twitter mesajlarıyla Türkiye’de karışıklık çıkarmayı amaçlayan Aytaç, birden fazla Twitter hesabındaki paylaşımlarla, Paralel Yapı ile mücadele eden polisleri hedef alıyor. Terör örgütlerine hedef gösterilen polis memuru, Paralel Yapı elamanı Önder Aytaç hakkında suç duyurusunda bulundu.