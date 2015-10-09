Star: HSYK, 'Sümeyye Erdoğan'a suikast' haberine dava açan paralel savcıları ve hâkimi soruşturacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'a suikast düzenleneceği yönündeki haberinde geçen Twitter konuşmalarının sahte olduğu ortaya çıkan Star, Akşam ve Güneş gazetesi, “yayın yoluyla zincirleme hakaret ve iftira” iddiasıyla başlatılan soruşturma nedeniyle iki savcı ve bir hakimin HSYK tarafından soruşturulacağını yazdı.

Helin Şahin imzalı haberde, savcılar ve hâkim "paralel" olarak nitelendi, HSYK'nın araştıracağı iddialar arasında bilirkişinin Gezi olaylarına destek vermesinin de olduğu belirtildi.

Star'ın bugünkü (9 Ekim 2015) nüshasında yayımlanan haber şöyle:

Cumhurbaşkanı’nın kızı Sümeyye Erdoğan’a yönelik suikast girişimini ortaya çıkaran Star, Akşam ve Güneş’e dava açan Paralel iki savcı ve bir hakim için HSYK müfettişleri harekete geçti.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’a suikast iddialarını Paralel Yapı adına örtbas ettiği gerekçesiyle iki savcı ve bir hakim hakkında soruşturma açılması kararı aldı.

Suikastı gündeme getiren STAR, Akşam ve Güneş gazetesi hakkında iddianame yazan savcılar ve dava açan hakimin dosyadaki hukuksuzluklarını soruşturmak için müfettiş görevlendirildi. Müfettişler, “Paralel Yapı için suikast iddialarının örtbas edildiği ve Gezi olaylarına destek veren bilirkişiye rapor yazdırıldığı” iddiaları başta olmak üzere 7 iddiayı araştırmaya başladı.

DELİLSİZ DAVA AÇANLARA 7 SORU!

HSYK 3. Dairesi’nin aldığı soruşturma kararında savcılar Hüseyin Parlakkılıç, Mustafa Gökay ve Bakırköy 2. Asliye Ceza hakimi hakkındaki şu iddiaları soruşturma kararı aldı:

1-Suikast planı iddialarına ilişkin Ankara Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucu beklenmeden, twitterdan Umut Oran, Emre Uslu ve Fuat Avni’ye ait hesaplara ilişkin yazışma kayıtları celp edilmeden, Fuatavni adlı hesabı kullanan kişi tespit edilmeden, suikast planı ve yazılarının gerçekliğiyle ilgili deliller araştırılmadan, Umut Oran’a ait telefon üzerinde inceleme yaptırılmadan soruşturma evresi sonunda toplanan deliller suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturmamasına rağmen hatalı hukuki değerlendirme ile “İftira” ve “Hakaret” suçlarından Akşam ile Güneş gazeteleri aleyhine 4 ayrı kamu davası açıldı.

2- STAR gazetesi hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesine rağmen bu husus dikkate alınmadı.

3-Umut Oran tarafından twitterdan kendi hesabına ait yazışma kayıtları istenerek haberlerin yalan olduğu konusunda açıklama yapılmasına rağmen iddianamede önemli bir delil mahiyetinde olan bu yazışma kayıtlarına yer verilmedi.

4-Bilirkişi incelemesi, twitter hesabında Gezi olaylarına destek veren AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan Bilişim ve Adli Bilişim Uzmanı Koray Pekasan’a yaptırıldı.

5-İddianamede, gazetelerin bu şekilde haber yaparak “Acemice hazırlanmış delil üretme çabası” ve “Algı oluşturma çabası” içinde olduğunu belirtmek suretiyle hukuk dışı yorumlara yer verildi.

6-Paralel Yapı’ya yakın medya kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak yapının, yargı içindeki uzantıları olduğu belirtilen savcıların suikast planını kapatmak için soruşturma, yargı teamüllerine aykırı yürütüldü.

7-Savcılar, yürüttükleri başka soruşturmalarda terör örgütü propagandası yapan bazı gazeteler hakkında takipsizlik kararı verdi.

Askeri istihbarat 2 köstebeğin adını verdi

Balyoz kumpasına ilişkin yürütülen soruşturmada flaş gelişme. Terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosu savcılığı, Balyoz davasında askerlere kumpas kurulduğu iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmayı derinleştirdi. Askeri istihbarat, Balyoz davasında askerlere kumpas kurulduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında kumpas belgeleri ile irtibatı olduğu şüphesi üzerinde durulan iki subayın ismini soruşturma savcısıyla da paylaştı. Soruşturmanın iki ayağı var. Birinci bölüm 1. Ordu Komutanlığı’nda yapılan seminere ilişkin gerçek belgelerin ve ses kayıtlarının komutanlık dışına nasıl çıkarıldığı ile ilgili. İkincisi ise seminerle alakalı gerçek belgelere ‘kimlerin ve nasıl eklemeler’ yaptığı.

Şu anda delil toplama aşamasında olan savcılık, askeri istihbarattan iki subayın o dönemdeki görevlerini, hangi evraklara, hangi birimlere ve hangi odalara ulaşma yetkileri olduğunun tespitini istedi. Ayrıca söz konusu iki subayın o döneme ait banka hesapları hakkında inceleme yapılması için de karar alındı.