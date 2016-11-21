Star: Havalimanında el konan 9,5 milyon dolar itirafçı olmamaları için FETÖ üyelerine gidiyordu!

Atatürk Havalimanı'nda yakalanan 9.5 milyon doların 'FETÖ'ye ait olduğu öne sürüldü. Paranın, tutuklanan ve işsiz kalan cemaat üyelerinin konuşmasını önlemek için gönderildiği iddia edildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün havalimanında yurda girip çıkan paraları kontrol altında tutmak için yaptığı denetimler sırasında cuma günü bavullar içerisinde yurda sokulmaya çalışılan 9.5 milyon dolar tespit edilmişti. Paranın kaynağını ve niçin gönderildiğini araştıran polis 2 kurye ve paranın sahibi olduğu belirlenen 5 şüpheli üzerinde çalışmalarını derinleştirdi. Parayı getiren şüphelilerin 'FETÖ' ile irtibatlı olduğu iddiası üzerine savcılık devreye girdi. İstanbul Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun talimatıyla şüpheliler A.U., H.Ö., H.A.K., Z.K., B.S., D.T. ve T.K. gözaltına alındı. Emniyet'e getirilen şüpheliler, sorguya alındı. Suça konu 9.5 milyon dolara ise el konuldu. Olayla ilgili başlatılan adli tahkikat devam ederken ilk bulgulara göre paranın krize giren cemaat üyeleri için geldiği iddia edildi.