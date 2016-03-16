Star: Haber ve köşe yazıları da artık terör kapsamına alınabilecek!

İktidara yakın yayın politikası ile bilinen Star gazetesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ankara saldırısı sonrası "Terör ve terörist tanımını yeniden yaparak Ceza Kanunu'na almalıyız" çıkışının ardından, AKP hukukçularının, terör suçunun TCK’da tanımının yapılarak, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda (CMK) yer alan “katalog” suçları kapsamına alınmasını tartıştığını öne sürdü. Gazetenin bugünkü nüshasında (16 Mart 2016) "Silahsız teröristler" başlığıyla manşetten verilen haberde, önümüzdeki günlerde bu konuda bir çalışmanın başlatılabileceği öne sürüldü.

Star'ın haberinde, "TCK’da tanımı yapılan “terör” suçu böylece CMK’nın 100. Maddesi’nde yer alan ve tutuklama sebeplerini düzenleyen “katalog suçlar” kapsamına alınacak. Lojistik sağlayan, sosyal medya, köşe yazısı, haber ya da başka yollarla propaganda yapana verilecek cezalar için kademelendirme gerçekleştirilecek" dendi.