Star: Gülen'in ABD'de yargılanmamasının nedeni cemaatin Obama ve Clinton'a yaptığı bağışlar

Star gazetesi Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adında örgüt kurduğu ileri sürülen Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen’in, ABD’deki başkanlık seçimlerinde adaylara yüklü miktarda bağış yaparak yargılanmaktan korunduğunu iddia etti.

Fethullah Gülen cemaatinin ABD’deki okulları üzerinden kara para akladığını da öne süren gazete, ABD’de tutuklanan İran asıllı işadamı Reza Zarrab hakkında hızla işleyen yargı sürecinin, Gülen hakkında açılan soruşturmalara rağmen ağır işlemesinin nedeninin yaptığı bağışlar olduğunu savundu.

Star gazetesinin ‘özel haber’ mahreciyle bugünkü (30 Mart 2016) “Himmetle sümenaltı” başlıklı haberi şöyle:

Türkiye’de Paralel Yapı kurarak hükümeti yıkmaya çalışmak suçundan gıyabi yargılanan ve Pensilvanya’da yaşayan terör örgütü FETÖ lideri Fethullah Gülen, ABD’de vergi kaçırmaktan kara para aklamak ve insan tacirliğine uzanan sayısız iddiayla suçlanıyor. Kaynağı açıklanamayan 25 milyar doları aşkın servetini ABD’de bulunan okullar üzerinden akladığı veya vergi kaçırdığı iddia edilen Gülen hakkındaki iddiaların araştırılmasında ise Amerikan adaletinin ‘yavaşlığı’ dikkat çekiyor. Gülen, ne Türkiye’de işlediği suçlardan yargılanması için iade ediliyor ne de ABD’de hakim önüne çıkarılıyor. ABD Başkanı Barack Obama’dan müstakbel başkan adayı Hillary Clinton’a kadar 200 ABD kongre üyesinin Gülen’den bağış ve gezi promosyonu alması ve bu paraları halen iade etmemeleri, Gülen’e karşı sessizliğin de nedenini açıklıyor.

Adaylara himmet!

Türkiye karşıtı Teksas Valisi Rick Perry, Başkan Obama, yeni başkan adayı Clinton, eski başkan G. Bush’un kardeşi başkan aday adayı Jeb Bush... Birbirleri ile kıyasıya yarışıyorlar ama hepsi bir noktada buluşuyor: FETÖ lideri Fethullah Gülen’den bağış almak... Gülen taraftarlarından Bayrock Natural Stone’un sahibi Burak Yeneroğlu, Obama’nın 2012’deki seçim kampanyasındaki ilk 100 bağışçısından biri. Obama, Kasım’da gidiyor. Yerine gelecek en güçlü başkan adaylarından biri Hillary Clinton. FETÖ, ona da 1 milyon dolarlık bağışta bulundu. Eğer aday adaylığından düşmeseydi, Perry ve Bush’a da yapılan bağışlarla ‘iş çoktan sağlama alınmış...

Bağış al, saldır

ABD basınına yansıyan bilgilere göre Gülen yandaşları, senatör ve kongre üyelerine 200’ün üzerinde gezi düzenlemiş. Gülen hakkında Türkiye’de bir gelişme olduğunda, ABD kongresinden gelen ortak imzalı mektup ve açıklamaların da nedeni buradan anlaşılıyor. Gülen’in bağış yaptığı 200’ün üzerinde parlamenterden sadece biri, New Hampshire senatörü Kelly Ayotte 43 bin dolar tutarındaki bağışı iade etti. Ayotte, ısrarla Clinton ve Obama’ya da Gülen yandaşlarından aldıkları bağışları iade etmelerini istedi ancak bu konuda mevcut başkan ve başkan adayından tek bir açıklama gelmedi.

Kaynak kara para

ABD basınına yansıyan haberlerde, Gülen bağışçılarının kara para bağlantısına şu sözlerle dikkat çekildi: Kongre üyesi Demokrat Partili Teksas Milletvekili Henry Cuellar’a 2 bin 500’er dolarlık bağışların toplamı 22 bin 500 dolardı ama bağışçılardan biri olan Akif Camizci’nin yıllık geliri sadece 37 bin dolardı. Camizci’nin evi yok ama iki aylık gelirinin tamamını bağışlayabiliyormuş... Bilal Ekşili ise 37 bin dolar yıllık geliri olmasına rağmen 5 bin dolarını Cuellar’a bağışlamış...

ABD yargısında çifte standart

ABD yargısı, ülkeye getirilen Reza Zarrab’ı yıldırım hızıyla Türkiye’ye karşı yeni bir komplo aracı yapmaya çalışılırken, Gülen’le ilgili iddiaların araştırılmasındaki yavaşlık dikkat çekiyor. Amsterdam hukuk bürosunun araştırmalarına göre Gülen aleyhine ABD’de açılan 6 dava var. Pensilvanya’da 7 Aralık 2015’te Gülen hakkında soruşturma açıldı. Vergi sahtekarlığından insan kaçakçılığına kadar sayısız ciddi suçlamayı içeren iddialara ilişkin 21 günde ifade vermesi ve 4 ay içinde soruşturmanın tamamlanması gerekiyordu, ancak 3.5 ayda gelişme olmadı. 16 Şubat 2016’daki yeni soruşturma konusu ise Gülen’e bağlı Magnolia Okulları’na bağlı 170’den fazla usulsüzlük iddiası ve bunların yanıtlanamaması. Bu okulların, ABD’lilerin ödediği paralarla örgüt üyelerini ABD’ye taşıdığı belirtiliyor.