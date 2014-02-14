Star: Paralel yapı, Koç ve Ciner'i dinledi

Hükümete yakın bir yayın çizgisi izleyen Star gazetesi, devlet içinde var olduğu öne sürülen ve Gülen cemaatiyle ilişkilendirilen “paralel yapı”nın, işadamları Mustafa Koç ve Turgay Ciner’i dinlediğini öne sürdü.

Devlet içinde örgütlenen paralel yapılanmanın işadamı Mustafa Koç ve Turgay Ciner’i iki yıl dinlediği ortaya çıktı. Hukuksuz şekilde gerçekleşen dinlemelerde elde edilen bilgiler tehdit ve şantaj amaçlı kullanıldı.

İşadamlarını, siyasetçileri, gazetecileri adım adım takip eden devlet içindeki paralel örgütün ‘günü geldiğinde servis etmek üzere’ elinde koz olarak tuttuğu isimlere her gün bir yenisi ekleniyor. Paralel yapının HaberTürk’ün sahibi işadamı Turgay Ciner ile Koç Grubu’nun İstanbul’daki şirket merkezi ve bir Avrupa ülkesindeki ofisinde üst düzey yöneticileri ve Mustafa Koç’u teknik ve fiziki takip altında tuttuğu ortaya çıktı. Sahte isimle dinlendiği belirtilen Mustafa Koç ve Turgay Ciner’in özel kayıtlarla elde edilen bilgileri baskı yapmak için kullanmayı amaçlamış olabileceği belirtildi. Dinleme bilgileri, daha önce internete sızan tapelerdeki Koç’la ilgili ifadeleri hatırlattı. İnternete düşen Fethullan Gülen ile Tuskon Genel Sekreteri Mustafa Günay’ın görüşme tapelerinde Ciner ile cemaat hakkında ‘menfi bir yazı’ konusunda temasta bulunulduğu dile getirilmişti. Gülen’e Mustafa Koç ile yapılan görüşme hakkında bilgi verilmişti.

Sahte isimle dinlediler

Bildiri dağıtarak hukuksuzluk literatürüne giren paralel Savcı Muammer Akkaş, yürüttüğü 25 Aralık darbe soruşturmasında Turgay Ciner’le ilgili bir işlem yaptırmadı. Ciner hakkında önce dinleme kararı veren ardından iki yıl boyunca sahte isimlerle dinleten Savcı Akkaş’ın düğmeye basmadan önce Ciner’e ait ticari ilişkilerini ve diğer şüphelilerle yaptığı görüşmelere ait tüm tape kayıtlarını incelediği öğrenildi. Paralel yapının Turgay Ciner’i de iki yıldan beri dinlediği ve bu kayıtları kullanmaya çalıştığı öğrenildi.

Öte yandan Paralel Devlet Yapılanmasının Koç grubunu da iki yıl boyunca dinlediği ortaya çıktı. Koç grubunun İsviçre ve Beşiktaş’taki merkezlerinin iki yıl boyunca teknik ve fiziki takip altında tutulduğu belirtilirken Mustafa Koç ve Koç grubunun üst düzey yöneticilerinin sahte isimle dinlendiği öğrenildi.