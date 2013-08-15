Star gazetesi yazarı Nuh Yılmaz MİT'e transfer oldu

Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT) iki kritik atama gerçekleştirildi. Buna göre, gazeteci-yazar Nuh Yılmaz, MİT’in Basın Yayın Birimi’nin başına getirilirken, Mardin Artuklu Üniversitesi’nden Genel Sekreter edebiyatçı-yazar Murat Dilmen ise MİT Terör Koordinasyon Merkezi’ne atandı.

Hüseyin Özkaya'nın Taraf'ta yer alan haberine göre Nuh Yılmaz’ın MİT personeli olması kurum içerisinde şaşkınlık yarattı. Star’da yazan ve bu gazetenin dış haberler servisini yöneten Yılmaz hakkında, MİT’te göreve başlamadan önce ayrıntılı bir inceleme yapıldığı ve incelemeden “olumsuz” sonuç çıktığı öğrenildi. Yılmaz hakkında hazırlanan ayrıntılı inceleme raporunda olumsuz ifadeler yer aldı. Raporda, “Yılmaz’ın kuruma alınmasının karışık ilişkileri nedeniyle uygun olmayacağı ve geçmiş hiçbir istihbarat tecrübesinin bulunmadığı” kaydedildi. Ancak MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın talimatıyla Yılmaz, MİT’in Basın Yayın Birimi’nin başına getirildi.

İkinci atama akademiden

Medya dünyasından MİT’e yapılan bu transfer dikkat çekerken, kuruma bir diğer ilginç atama da Mardin Artuklu Üniversitesi’nden gerçekleştirildi. Genel Sekreter, Murat Dilmen, MİT Terör Koordinasyon Merkezi’ne atandı. Dilmen hakkında, “Akademisyenler başta olmak üzere bazı çalışanların odalarına gizli kamera ve dinleme cihazları yerleştirmekten dolayı 2010 yılında üniversite rektörlüğü, tarafından hakkında soruşturma ve işlem yapıldığı” yönünde iddialar bulunuyor. Ayrıca, üniversitede, Dilmen için geçmişten beri “MİT’çi olduğu” yönünde söylentilerin dolaştığı ve bu nedenle, Dilmen’in MİT’e atanmasının üniversitedeki mesai arkadaşları tarafından “Fişlenme” tedirginliğine yol açtığı dile getiriliyor.

Nuh Yılmaz ilk değil

Medyada MİT için çalışan gazetecilerin varlığı zaman zaman gündeme geliyor. Çeşitli isimler için “MİT ajanı’’ iddiaları ortaya atılıyor. Bu konudaki en meşhur isim ise, Hayri Birler idi. Birler, Hürriyet ’in Ankara bürosunda Temsilci Yardımcısı olarak çalışırken, esas işi açığa çıkmıştı. Birler, daha sonra medya dünyasından uzaklaşmış ve esas işine geri dönerek, MİT’in Diyarbakır Bölge Müdürü olmuştu. Birler, Milliyet gazetesinde de çalışmıştı.