Star gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Albayrak: Türkiye'yi artık 'O çocukları' yönetmiyor!

Star gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, rahip Andrew Craig Brunson’ın tutukluyken ev hapsine çevrilen cezası sonrası gerilen Türk-Amerikan ilişkilerine yönelik olarak değerlendirmede bulundu. Albayrak, "Ne pahasına olursa olsun ABD, Türkiye’nin bağımsız bir ülke olduğunu öğrenmesi gerekiyor" diyerek, "Türkiye’yi artık 'o çocukları' yönetmiyor" ifadesini kullandı.

Albayrak bugünkü (27 Temmuz 2018) yazısının ilgili bölümünde şunları söyledi:

Şimdi de Brunson sadece bahanedir. Gerçekten bu papazın serbest bırakılmasını gerçekten isteselerdi asla böyle davranmazlardı.

Dikkatinizi çekerim, bu krizi, Brunson eve gönderildiği halde çıkardılar.

Asıl mesele Türkiye’yi dize getirerek Yahudi lobisine ve Evanjelist desteğin devamını sağlamaktır.

Ama madem ki tehdit bu papaz üzerinden yapılıyor, bütün bunlardan sonra, yargının doğal akışıyla bile olsa; Brunson’ın bırakılması, tamamen bu tehditlerin sonucu olarak algılanacaktır.

Ayrıca bu sipariş krizin özellikle, Trump’ın en çetin rakiplerinin düzenlediği BRICS Zirvesi’ne davet edildiğimiz, hatta Erdoğan-Putin zirvesinden birkaç dakika önce patlatılmasının da özel bir anlamı var.

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Türkiye’yi artık “o çocukları” yönetmiyor.

Ne pahasına olursa olsun ABD, Türkiye’nin bağımsız bir ülke olduğunu öğrenmesi gerekiyor.

Ve öğrenecekler...