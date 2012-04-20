Star gazetesi: Çevik Bir sorguda 5 vakit namaz kıldı

28 Şubat soruşturması kapsamında tutuklanan emekli Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir'in, yaklaşık 3.5 gün gözaltında kaldığı Ankara Terör Şube Müdürlüğü'nde, polislerden seccade isteyerek 5 vakit namaz kıldığı iddia edildi.

Cevheri Güven'in Star gazetesinde "Çevik Bir emniyette seccade istedi, 5 vakit namazını kıldı" başlığıyla yayımlanan haber şöyle:

28 Şubat soruşturması kapsamında tutuklanan dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir’in üç gün gözaltında tutulduğu Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde seccade isteyip 5 vakit namaz kıldığı ortaya çıktı. Çevik Bir ile birlikte namaz kılan emekli Tuğgeneral Abdullah Kılıçarslan, Hüsnü Dağ ve Salih Eryiğit’in ise seccade bulunamayınca gazete kağıtlarının üzerinde namaz kılmak zorunda kaldıkları öğrenildi.



Bir ile birlikte 4 kişi namaz kıldı



28 Şubat soruşturmasının geçtiğimiz hafta yapılan ilk dalgasında “irticayla mücadele” gerekçesiyle yasadışı yollardan Batı Çalışma Grubu’nu kurduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Çevik Bir’in emniyette 5 vakit namaz kıldığı öğrenildi. Bir ile birlikte emekli Tuğgeneral Abdullah Kılıçarslan, emekli Binbaşı Salih Eryiğit ve emekli Kurmay Albay Hüsnü Dağ’ın da 5 vakit namaz kıldıkları ifade edildi.



İlk gün yatsı namazıyla başladı



İstanbul’da gözaltına alındıktan sonra uçakla Ankara getirilen Çevik Bir, yatsı ezanı okunduktan sonra namaz kılacağını söyleyerek görevlilerden seccade istedi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde seccade bulanamaması üzerine amirlerin talimatıyla müdüriyet kampusunda bulunan mescitten seccade getirilerek Çevik Bir’e verildi. Çevik Bir’in gözaltında tutulduğu üç gün boyunca abdest alıp 5 vakit namaz kıldığı ve namazlardan sonru uzun uzun dua ettiği öğrenildi.

Çevik Bir dışında gözaltına alınan şüphelilerden üç kişinin daha görevlilerden seccade istediği bildirildi. Abdullah Kılıçarslan, Salih Eryiğit ve Hüsnü Dağ’ın mescitte yalnızca bir tane seccade bulunması nedeniyle bu istekleri yerine getirilemedi. Bu üç kişinin ise gazete kağıtları üzerlerinde namazlarını kıldıkları öğrenildi.



Gözaltında VIP uygulaması



Öte yandan emekli paşaların gözaltına tutuldukları süre boyunca VIP uygulamaya tabi tutuldukları ortaya çıktı. Emekli paşalar, Abdullah Kılıçarslan, İdrıs Koralp ve Ünal Akbulut’un ayrı ayrı şube müdür ve müdür yardımcılarının odalarında tutuldukları öğrenildi. Gözaltında diğer şüphelilerden bir gün fazla kalan Orgeneral Çevik Bir’in ise şubedeki en rütbeli kişi olan emniyet müdür yardımcısının odasında tutulduğu bildirildi. Albay ve daha alt rütbedeki şüpheliler ise nezarethanede tutulmuştu.