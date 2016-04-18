Star: Dışişleri'ndeki FETÖ diplomatları dil bilmiyormuş!

Star gazetesi, Dışişleri Bakanlığı'nın 4-5 Nisan 2016 tarihleri arasında yaptığı ve meslekte yükselme sınavı olarak kabul edilen "Başkatiplik ve Konsolosluk" sınavına katılan 95 diplomattan ancak 9'unun başarılı olduğunu öne sürdü. "FETÖ'nün dilsiz diplomatları" başlığıyla yayımlanan haberde, "Çoğunluğu ‘Paralel Yapı’nın etkin olduğu dönemde yapılan KPSS ve YDS ile Dışişleri Bakanlığı’nda Meslek Memuru (MM), Konsolosluk ve İhtisas Memuru (KİM) olarak kadro alan diplomatlar, 6 yılda bir “Başkatiplik ve Konsolosluk” sınavına tabi tutuluyor. Bu diplomatların 95’i “Başkatiplik ve konsolosluk” sınavına alındı" ifadeleri kullanıldı.

Gazetenin bugünkü nüshasında yayımlanan (18 Nisan 2016) haber şöyle:

"Dışişleri Bakanlığı’nın 4-5 Nisan 2016 tarihleri arasında yaptığı ve meslekte yükselme sınavı olarak kabul edilen “Başkatiplik ve Konsolosluk” sınavına katılan 95 diplomattan ancak 9’u başarılı olabildi. Mülakata çağrılan 9 diplomatın ise ancak 4’ü başarılı olabildi. Çoğunluğu ‘Paralel Yapı’nın etkin olduğu dönemde yapılan KPSS ve YDS ile Dışişleri Bakanlığı’nda Meslek Memuru (MM), Konsolosluk ve İhtisas Memuru (KİM) olarak kadro alan diplomatlar, 6 yılda bir “Başkatiplik ve Konsolosluk” sınavına tabi tutuluyor. Bu diplomatların 95’i “Başkatiplik ve konsolosluk” sınavına alındı.

Başarı yüzde 4

KPSS ve YDS’den yüksek puanlar alarak Dışişleri Bakanlığı’nda göreve başlayan bu diplomatların ancak 9’u yazılı sınavda başarılı oldu. Yabancı ülkelerde görev yapan diplomatların bildikleri yabancı dillerde analiz yapamamaları şaşkınlık yarattı. Üstelik sınavı kazanan 9 diplomatın 5’i de sözlü mülakatta elendi. 95 diplomattan sadece ve sadece 4’ü yazılı ve sözlü mülakatları geçebildi.

Analiz istendi

Yapılan yazılı ve sözlü sınavların sonrasında konsolosluklarda görev yapan KİM ve MM’ler konsolos, büyükelçiliklerde görev yapanlar ise başkatip olmaya hak kazanıyor. Bu sınava diplomatların 3 defa katılma hakkı bulunuyor.

Türkiye’yi yurt dışında temsil eden 95 diplomata bildikleri yabancı dilde analiz, Türkçe kompozisyon ve görev yaptığı ülkeyle ilgili tarihi ve siyasi değerlendirme yapmaları istendi.

Paralel şüphe

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, hükümetin “Afrika açılımı” kapsamında son 10 yıl içinde yaklaşık 1000 diplomatın göreve başlatıldığını ifade etti. Bakanlıkta görev yapan bazı Paralel Yapı uzantılarının, bu açığı kendi yandaşları marifetiyle giderme yoluna gittikleri öne sürüldü. Son dönemlerde yapılan KPSS’lerde Paralel Yapının soru hırsızlığı da dikkate alındığında, yüksek puanlar gerektiren Dışişleri Bakanlığına girişlerde Paralel Yapı uzantılarının pek de zorlanmayacakları belirtildi.

İşe alanlar merkezde

Sınava giren MM ve KİM’lerin, geçtiğimiz günlerde Paralel Yapıya yakın oldukları iddia edilen eski İnsan Kaynakları Daire Başkanları Tuncay Babalı ve Ali Fındık döneminde işe alındıkları ifade edildi.

Tuncay Babalı, Türkiye’nin Ottawa Büyükelçiliği, Ali Fındık ise Kostarika Büyükelçiliği görevlerinden alınarak geçtiğimiz günlerde Merkez’e çekilmişlerdi. İki ismin de Paralel Yapıya yakın oldukları iddia edildi"