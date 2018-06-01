Star: Dikkat, her 7 Haziran'ın, 1 Kasım'ı olmayabilir

Star gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, AKP oylarının düştüğü 7 Haziran 2015'te yapılan seçimlerde yaşanan süreci anlattığı yazısında bir 'uyarıda' bulundu. Albayrak, "Her 7 Haziran'ın, 1 Kasım'ı olmayabilir" dedi.

Albayrak, "CHP’nin geçmişi ırkçı sabıkalarla doludur, Dersim felaketi CHP’nin eseridir. Zulümlerin doğurduğu 'Kürt meselesi' CHP’nin mirasıdır" iddiasında bulunarak, "Kürtleri; devletin kendileriyle bir derdinin olmadığına, 'PKK sorunu'nun ise Kürtleri de mağdur eden ortak problemimiz olduğuna inandırmak kolay olmamıştır" dedi.

Albayrak bugünkü köşesinin devamında şunları yazdı:

CHP’nin bu desteği de Kürtlere hizmet değil, bir operasyondur.

Amaç vesayeti geri getirmektir.

Bu operasyon, sonuçları itibarıyla 7 Haziran’dan çok daha derindir.

Amaç Erdoğan’ı değil, Türkiye’yi durdurmaktır.

Ama unutmayın ki, her “7 Haziran”ın “1 Kasım”ı olmayabilir...