Star: Damacana çipinden de paralel çıktı

Star gazetesi damacana suları takip edecek çipli sistemde 17 Aralık sonrası AKP’ye yakın medya tarafından nitelenen TÜBİTAK'taki ‘Paralel Yapı’nın parmağı olduğunu öne sürdü. Star, Sağlık Bakanlığın, çipli sistem projesini iptal edip karekod teknolojisine geçiş yaptını iddia etti.

Star’da yer alan haber metninin tamamı şöyle:

Sağlık Bakanlığı'nın yaklaşık 2 yıl önce başlattığı proje kapsamında damacana suları, TÜBİTAK tarafından geliştirilen çiple takip edilebilecekti. Ancak 17-25 Aralık darbe operasyonundan sonra yapılan araştırmada bu projenin altından da paralel yapının adamları olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Bakanlık, projeyi durdurarak damacanalara çip yerine karekod sistemi getirerek takip etme kararı aldı.

‘Bakanlık projeyi durdurdu’

Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz yıllarda su firmalarının ürünleri üzerinde inceleme yapmış, birçok firmanın sularında uygunsuzluk tespit etmişti. Bunun üzerine Bakanlık, Türkiye genelindeki damacana suların denetimi ve takibini sağlamak için TÜBİTAK ile işbirliğine gitti. TÜBİTAK, damacana sularda çipli takip sistemi geliştirmek için kolları sıvadı. Ancak 17-25 Aralık darbe operasyonlarından sonra yapılan araştırmada başlatılan projenin altından paralel yapının elemanları olduğu ortaya çıktı. Bakanlık, çipli projeyi durdurma kararı aldı.

‘Çip yerine karekod’

Sağlık Bakanlığı projeden geri adım atmamak için B planını devreye soktu. Buna göre Bakanlık İlaç Takip Sistemi'nde (İTS) uyguladığı karekod teknolojisini damacana sularda da kullanacak. Böylece hem Bakanlık hem de vatandaş akıllı cihazları sayesinde damacana sularının üzerindeki karekodu okutarak suyun üreticiden tüketiciye kadar olan tüm bilgilere ve tarihine kadar ulaşabilecek.

Yeni sistem nasıl işleyecek?

Damacanaların, yıkanması gereken 55-70 derecelik su sıcaklığı, Sağlık Bakanlığı'nca merkezden takip edilecek. Dolumu yapılan damacanaya dışarıdan su eklenmesinin önlenmesi için iletkenlik takibi merkezden yapılacak. Karekodlu takip sistemiyle de damacananın ne kadar süreyle kullanıldığı ve kaç kez dolum yapıldığı denetlenecek. Damacanalar, üretim tarihinden itibaren en fazla üç yıl veya 75 kez kullanılacak. Bunun için elektronik takip sistemi işletmeci tarafından oluşturulacak. Suyun adı ve kabın üretim tarihi boyun veya gövdede kabartma şeklinde olacak. Suyun 3 ayda tüketilmesi gerekecek.