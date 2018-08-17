Star: Brunson'ın ölüsü Trump için daha kazançlı olabilir ama bu, bizim için izahı zor bir skandal olur

Star gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, ABD ile Türkiye arasında krize neden olan rahip Andrew Brunson'ı "ABD'den korumak gerektiğini" söyledi. Brunson'ın ölüsünün Trump için daha kazançlı olduğu iddiasını gündeme getiren Albayrak, böyle bir durumun gerçekleşmesinin Türkiye için izahı zor bir skandal" olacağını kaydetti.

Brunson 2 yıl tutukluluğun ardından İzmir'deki evinde hapse alındı. Albayrak, Brunson'ın cezaevinde "zehirlenerek öldürüleceği iddiaları üzerine, yoğun tedbirler alındığını" öne sürdü. Star'ın genel yayın yönetmeni şunları kaydetti:

En üst seviyeden seslendirilen tehdit ve şantajlara ve peşinden devreye sokulan dolar saldırısına rağmen Türkiye’nin boyun eğmemesi, ABD’yi; tahayyül edemeyeceğimiz yöntemlere sevk edebilir.

Nitekim Ajan Bronson'ın ev hapsine çıkarılmasından kısa süre önce, Buca F Tipi Cezaevinden; “eski mesai arkadaşları” olan Özel Kuvvetler tarafından kaçırılacağı veya zehirlenerek öldürüleceği iddiaları üzerine, yoğun tedbirler alındığı, yemek ve diğer ihtiyaçları bizzat cezaevi müdürü tarafından karşılandığı belirtiliyor.

Yine, aynı cezaevinde kalan 3-4 organize suç örgütü hükümlüsünün, Bronson'ı öldürme hazırlığında olduğu tespit edilerek başka yere nakledildikleri söyleniyor.

Brunson, “Karlov” olmasın…

Trump, Başkan Erdoğan’ı tattırdığı BM hezimetinden sonra, bu kadar abandığı Brunson konusunda da rezil olmayı asla istemeyecektir. Bunun için her türlü gayri meşru yönteme başvurabilirler. Yani, Brunson’ın dirisini götüremeyen Trump ve Pence için ölüsünü götürmek daha kazançlı olabilir ama bu, bizim için; izahı zor bir skandal olur.

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Ziyaretçileri, yiyip içtikleri çok sıkı denetlenmelidir. Her FETÖ’cünün bir ABD kölesi olduğu unutulmamalı, Brunson’ın etrafındaki görevlilerin geçmişi didik didik araştırılmalı, yeni bir Karlov skandalına izin verilmemelidir. Velhasıl Brunson, herkesten ama özellikle de onun için seferber olan (!) Amerikalıların şerrinden çok iyi korunmalıdır.