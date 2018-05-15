Star: Bir AK Partilinin oyunu MHP'ye vermesi, Cumhur İttifakı dışındaki bir partiye vermesinden farksız

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimleriyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

AKP ile MHP'nin yalnızca cumhurbaşkanlığı seçimi için ittifak kurduğunu hatırlatan Albayrak, parlamento seçimleriyle ilgili olarak "Bir AK Partilinin oyunu MHP’ye vermesinin, Cumhur İttifakı dışındaki herhangi bir partiye vermesinden farkı yoktur" dedi.

Albayrak, "Bu fitneyi boşa çıkarmak AK Parti’nin elinde" başlığıyla yayımlanan (15 Mayıs 2018) yazısında şu ifadeye yer verdi:

"Cumhur İttifakı” cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik bir işbirliğidir, parlamento seçiminde her iki parti birbirinin rakibidir. Yani bir AK Partilinin oyunu MHP’ye vermesinin, Cumhur İttifakı dışındaki herhangi bir partiye vermesinden farkı yoktur. Şer cephesinin Erdoğan düşmanlığı için dizayn etmeye çalıştığı parlamentoda, daha da kritik rol kazanacak olan MHP’nin, AK Parti’yi ne kadar zorlayacağı son dönemlerde yaşananlardan rahatça tahmin edilebilir. 24 Haziran’da AK Partililerin kaprisi, vesayetçi emperyalistlerin hain emellerine hizmet edeceğinden dolayı, Türkiye için 7 Haziran’dan daha büyük bir ihanet anlamına gelir."