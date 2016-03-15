Star: Ankara'daki parmak izi Putin'in, Rusya baş şüpheli

Star gazetesi, Ankara'nın Kızılay semtinde meydana gelen ve 37 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda, "Türkiye’yi 'uçağının intikamını almakla' tehdit eden Rusya'nın baş şüpheli" olduğunu öne sürdü. "Parmak izi Putin'in" başlığıyla yayımlanan haberde, "Rus uçağının 24 Kasım’da düşürülmesinin ardından terör örgütleri PKK-PYD, Rusya ile ittifak yaptı. Uçak krizi sonrasında İstanbul ve Ankara’daki kritik noktalarda yaşanan 3 kanlı saldırıda Rusya’nın parmağı araştırılıyor" ifadeleri kullanıldı.

Erdinç Akkoyunlu'nun imzasıyla yayımlanan haberde ayrıca, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, 23 Aralık'ta Moskova'ya düzenlediği ziyarete değinildi. Rus yetkililerle konuşan Demirtaş'ın PYD için yardım istediği öne sürülen haberde, "Rus yetkililerle PYD’liler İstanbul Sultanahmet Meydanı’nda 12 Ocak’ta Suriye’den gelen canlı bomba Alman turist kafilesini hedef aldı 13 kişi hayatını kaybetti. Aynı günlerde Rusya-Esad ve ittifaktaki yeri tartışılmayan İran, Türkiye karşıtı açıklamalar yaparken Rusya hala düşürülen uçağının intikamını alma söylemindeydi" dendi.

Gazetenin bugünkü nüshasında yayımlanan (15 Mart 2016) haber şöyle:

"Ankara’da 2 teröristin bombalı araçla düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 35’ye yükseldi. Kanlı eylemi PKK’lı Seher Çağla Demir ile kimliği araştırılan erkek bir teröristin gerçekleştirdiği belirlendi.

Rus uçağının 24 Kasım’da düşürmesinin ardından terör örgütleri PKK-PYD, Rusya ile ittifak yaptı. Uçak krizi sonrasında İstanbul ve Ankara’daki kritik noktalarda yaşanan 3 kanlı saldırıda Rusya’nın parmağı araştırılıyor.

Türkiye’nin defalarca uyarmasında rağmen sınır ihlali yapan bir Rus savaş uçağı geçen yıl 24 Kasım’da düşürmesi Rusya-Türkiye ilişkilerinde krizi neden oldu. Rusya Devlet Başkanı Putin, daha ilk dakikalardan itibaren Rus uçağının sınır ihlali yapmadığını öne sürerek, Türkiye hakkında ‘Savaş olmadan intikam’ anlamına gelen ifadeler kullandı. Pravda yalanlarıyla propagandaya dahi başvuran Rusya, Türkiye’nin DAEŞ ile petrol ticareti yaptığını savundu. Gerçekte ise şirketi ve ailesi Rusya’da, kendi de Esad’ın akrabası olan George Haswani üzerinden Rusya -DAEŞ-Esad petrol üçgeni yaptığı, Rusya’nın bu işten para kazandığı ortaya çıktı.

Elçi'ye suikast

Rus uçağının düşürülmesinden 4 gün sonra 28 Kasım’da Diyarbakır Sur’da PKK’lıların saldırılarında zarar gören Dört Ayaklı Minare için basın toplantısı düzenleyen Tahir Elçi, kameraların önünde PKK’lı teröristlerin ateşiyle öldürüldü. Bu olaydan sonra Sur’da kazılan hendek sayısı artarken, güvenlik güçlerine Rus suikast silahlarıyla saldırılar başladı. Bölgedeki yetkililer, “Sur’da keskin nişancıların nerelere yerleştirileceğine ilişkin keşif yapıldığı anlaşılıyor. Rus istihbaratı FSB, PYD’lilere Suriye’de keskin nişancı eğitimi vermiş” bilgisini verirken, PYD’ye giden ABD silahlarının yanında Rus silahları da Sur’da yakalandı.

Demirtaş Rusya'da

HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, 23 Aralık’ta Moskova’ya gitti. Rus yetkililerle konuşan Demirtaş, PYD’ye yardım istedi. Suriye PKK’sı PYD Rusya’nın başkenti Moskova’da 10Şubat’ta temsilcilik açtı. Öcalan posteri de asılan temsilcilikte Rus yetkililerle PYD’liler İstanbul Sultanahmet Meydanı’nda 12 Ocak’ta Suriye’den gelen canlı bomba Alman turist kafilesini hedef aldı 13 kişi hayatını kaybetti. Aynı günlerde Rusya-Esad ve ittifaktaki yeri tartışılmayan İran, Türkiye karşıtı açıklamalar yaparken Rusya hala düşürülen uçağının intikamını alma söylemindeydi.

Putin kullanıyor

Eski AK Parti Milletvekili Prof. Mazhar Bağlı, Rusya’nın aleni şekilde PKK’yı kullandığını söyledi. “Rusya, Türkiye’nin küresel güç olmasından rahatsız” diyen Bağlı, şöyle konuştu: “Bu durumu bugünün de işi değil. Geçmişte de hep rahatsız olanlar vardı.Rusya, PKK ilişkisi sır değil. Ermenistan’daki Rusya etkisinden tutun da PKK’ya giden Ermenilere kadar, Rusya’nın Suriye’deki çıkarlarıyla PKK’nın devlet kurma çıkarlarının nasıl kesiştiğini düşünün. PKK, Türkiye’ye karşı beni kullanın diyor. Bunun Rusya olması neden insanları şaşırtsın ki. Beni şaşırtmıyor, ayrıca açık bir kullanma var.”

TANAP yolunda iki bomba

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 17 Şubat’taki terör saldırısı nedeniyle 15 Mart’a ertelenen Azerbaycan ziyareti öncesi Ankara’da yeni bir terör saldırısı daha gerçekleşti. Yüzyılın projesi olarak nitelendirilen TANAP’ın hızlandırılmasının konuşulacağı ziyaret daha önce 18 Şubat’ta yapılması planlanıyordu. Ancak 17 Şubat’ta Merasim Sokak’ta 29 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısı düzenlenmişti.

'Gardaş' jesti

Azerbaycan’dan bir jest daha geldi. Erdoğan’ın Azerbaycan ziyareti sırasında yapılacak Stratejik İşbirliği Toplantı Bakü yerine Ankara’da gerçekleşecek. Aliyev’in yaptığı öneri ile bugün yapılacak olan toplantının yeri Ankara olarak değiştirildi. Görüşmede Türkiye ve Avrupa Birliği’nin Rusya’ya olan doğalgaz bağımlılığını azaltacak TANAP’ın da hızlandırılması konuşulacak"