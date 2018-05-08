Star: AK Parti'ye oy vermemek, Erdoğan'ı cezalandırmaktır; asıl hedef İslam!

Star yazarı Nuh Albayrak, 24 Haziran'da gidilecek erken seçimlere ilişkin olarak, "24 Haziran, “AK Parti’nin kusurları” ölçü alınarak karar verilecek bir seçim değildir" dedi. Albayrak, "AK Parti'ye oy vermemek, Erdoğan'ı cezalandırmaktır; asıl hedef İslam!" yorumunda bulundu.

Albayrak, "İngilizler Osmanlı İmparatorluğu’nu yıkmak için üç asır çalıştılar ama ancak içeriden satın aldıkları “bizden olmayan bizimkiler” sayesinde sonuca ulaştılar. Sonrasında yaşadığımız bütün darbeler ve ulusal felaketler de yine Haçlı-Siyonist ittifakının uzaktan kumandalı operasyonlarıydı" ifadesini kullandı.

"15 Temmuz’da hezimete uğrasa da, dışarıdan ve içeriden devam eden bu saldırılarda asıl hedef İslam’dır" diyen Albayrak, "Zira, Müslüman Türkiye’nin, demokrasi ve kalkınmada da göz kamaştırması, Haçlı-Siyonist blokunun İslamiyet’i itibarsızlaştırma çabalarını boşa çıkarmaktadır. Basit sürtüşmeler sebebiyle 24 Haziran’da “Reis”e oy verip, partiyi cezalandırmaya (!) kalkanlar, aslında Türkiye’yi ağır cezaya çarptıranlardır" diye yazdı.

Albayrak şöyle devam etti:

Ancak AK Parti’de gizlenmiş FETÖ mankurtları ve kendi çıkarı için Türkiye’yi feda edecek kadar bencil olanlar böyle davranabilir.

Şer cephesi bütün hesaplarını, “AK Parti’deki küskünlerin oyunu almak” üzerine kurarken, bu ucuz oyuna teslim olmamak, her şeyden önce onur meselesidir.