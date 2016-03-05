Star: 28 Şubat soruşturması kapsamında dönemin medya patronlarının girdiği ihaleler araştırılacak

İktidara yakın yayın politikası ile bilinen Star gazetesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 28 Şubat soruşturmanın, dönemin medya patronlarına da uzandığını iddia etti. Bu kapsamda Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’a ayrı ayrı yazı yazan Başsavcılığın; o dönem Posta gazetesinin sahibi Mehmet Ali Yalçındağ, Hürriyet, Milliyet gazetesi ve Kanal D’nin sahibi Aydın Doğan, ATV, Sabah ve Yeniyüzyıl gazetelerinin sahibi Dinç Bilgin ile Show TV’nin sahibi Erol Aksoy’un girdiği ihalelerin araştırılmasını talep ettiği öne sürüldü.

Star'ın bugünkü nüshasında (manşetten "28 Şubat medyasında hesap vakti" başlığıyla verilen Tuğba Ceyhan imzalı haberde, ayrıca 1996-1999 tarihleri arasında TOBB, DİSK, Türk-İş, TESK ve TİSK sendika başkanlarının girdiği ihalelerin tespit edilmesinin de istendiği ileri sürüldü.

Star'da yer alan haber şöyle devam ediyor:

"Darbenin medya ayağına dair incelemeler için düğmeye basan savcılık, daha önce Genelkurmay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün de aralarında bulunduğu 7 kuruma yazı yazarak, bazı basın yayın organları ve sendika konfederasyonlarının 1996-1999 yılları arasında Batı Çalışma Grubu ile ilişkisi ve kamudan alınan ihalelerin araştırılmasını istemişti. Başsavcılık tarafından Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’ne yazılan yazıda 'Adı geçen isimlerin 2002 yılı ve öncesinde kamudan almış oldukları herhangi bir ihale ya da iş bulunup bulunmadığı var ise bu ihale ve işlerin hangi kurumlardan alındığı bildirilsin' denildi.

Sayıştay’a yazılan yazıda ise 'Adı geçen isimlerin 2002 yılı ve öncesinde kamudan alınmış oldukları ihaleler ya da kamu ile yapmış oldukları işlerden dolayı, Başkanlığı’nızca herhangi bir inceleme yapılıp yapılmadığı, inceleme yapıldı ise hangi kurumdan, hangi tarihte alınan ihale veya ihalelerle ilgili inceleme yapıldığı, yapılan incelemeler sonucunda herhangi bir yolsuzluk ve usulsüzlük tespit edilip edilmediği, herhangi bir yolsuzluk ya da usulsüzlük tespit edilmiş ise bu durumun hangi ihale ya da ihalelere ilişkin olduğu bildirilsin' denildi."