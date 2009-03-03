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Dünya

Stanişiç CIA ajanı mı?

Sırbistan istihbarat servisinin eski şefi Jovica Stanişiç'in Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) ajanı olduğu iddia edildi.

03 Mart 2009 02:00

Hollanda'nın Lahey kentinde eski Yugoslavya için kurulan savaş suçları mahkemesinde yargılanmakta olan, Sırbistan istihbarat servisinin eski şefi Jovica Stanişiç'in Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) ajanı olduğu iddia edildi.

Sırp basını, Amerikan kaynaklarına dayanarak, Stanişiç'in 90'lı yıllarda CIA'in Belgrad'daki önemli ajanlarından biri olduğunu belirtti. Lahey'deki mahkemeye, eski istihbarat şefinin CIA'ye hizmetini kanıtlayan bir belge sunulduğu ifade edildi.

Belgeye göre Stanişiç, eski Sırbistan Devlet Başkanı Slobodan Miloşeviç'in gizli emirleri, savaş döneminde esir alınan askerlerin tutulduğu yerler ve Bosna'daki askeri üsler konularında ABD'ye önemli bilgiler verdi.

CIA yetkililerinin söz konusu belgeyi mahkemeye verirken, yargılama sürecini etkilemek istemediklerini ancak mahkemenin sanığın yaptığı "iyi işler" hakkında da bilgi sahibi olması gerektiğini kaydettikleri belirtildi.

Haberlerde, Stanişiç'in savaştan sonra da ABD ile işbirliğini sürdürdüğü ve Bosna'daki toplu mezarların ortaya çıkarılmasında önemli rol oynadığı öne sürüldü.

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