Standard&Poor's'tan Türk bankaları raporu

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's, Türk bankalarının kârlılıklarının 2018'de düşmesini beklediğini açıkladı. S&P, Türk bankalarında bu yıl için ana zayıflık alanının fonlama ve varlık kalitesi olduğunu ifade etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, 2017 yılındaki güçlü performansa rağmen 2018 yılında Türk bankalarını kârlılıklarında düşüş yaşanmasını beklediğini bildirdi.

S&P, Türk bankalarının kârlarında düşüş beklemesine neden olarak, net faiz marjındaki daralmayı ve mevduat maliyetlerini, kurumlar vergisi oranının yüzde 20'den yüzde 22'ye çıkarılmasını işaret etti.

Türk bankalarında 2018'de ana zayıflık alanının, 2017 yılında olduğu gibi, fonlama ve varlık kalitesi olacağını ifade eden S&P, "Bankaların faaliyet ortamlarında ön plana çıkan risklerin bu alanların lirada değer kaybına ve siyasi risklere kırılganlıklarını artırabileceğine inanıyoruz" dedi.

Türk bankalarının kredilerinin yaklaşık üçte birinin döviz cinsinden olduğuna işaret eden S&P, lirada değer kaybının bazı kredi kullanıcılarının geri ödeme kabiliyetlerini baltalama potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

S&P, Türk bankaları için bir başka risk olarak da Türkiye'nin Almanya ve ABD gibi ekonomik veya askeri ortakları ile ilişkilerinin kötüleşmesini de işaret etti.